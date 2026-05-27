Công an tìm bị hại trong đường dây đa cấp núp bóng đầu tư tiền kỹ thuật số

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang thụ lý điều tra vụ án hình sự về các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Qua điều tra xác định, từ tháng 6/2024 đến tháng 8/2025, đối tượng Nguyễn Chánh Đáng (SN 1986, trú tại TPHCM) cùng đồng phạm xây dựng, vận hành ứng dụng và website có tên miền tcis.ai, kêu gọi người dân tham gia đầu tư, trả thưởng theo phương thức đa cấp biến tướng nhằm huy động tiền của người tham gia rồi chiếm đoạt tài sản.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (áo nâu), trực tiếp lấy lời khai đối tượng cầm đầu Nguyễn Chánh Đáng (áo trắng) hồi năm 2025 (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Để phục vụ công tác điều tra và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của bị hại, Cơ quan An ninh điều tra vừa đề nghị những cá nhân từng tham gia đầu tư vào ứng dụng, website nêu trên khẩn trương liên hệ, trình báo và cung cấp các tài liệu, thông tin có liên quan.

Địa chỉ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tại số 216 đường Trần Phú, phường Việt Trì, Phú Thọ; trực ban 069.2645.133, điều tra viên Nguyễn Hữu Khiêm 0984.670.114. Thời hạn tiếp nhận thông tin đến hết ngày 30/6.

Hồi tháng 8/2025, ổ nhóm kinh doanh đa cấp trái phép dưới vỏ bọc đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá.

Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Nguyễn Chánh Đáng, Doãn Văn Mạnh, Trần Minh Nhật về tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định tại Điều 217a Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định Đáng là đối tượng cầm đầu.

Đáng khai nhận thuê các đối tượng tạo lập website https://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS để huy động vốn của những người đầu tư.

Một hội thảo về TCIS được các đối tượng tổ chức (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Trên website này, đối tượng Đáng cho đăng các thông tin về “Công ty Công nghệ TCIS” là một doanh nghiệp hoạt động về công nghệ máy tính ở Canada, có văn phòng đại diện tại Hà Nội với những lời quảng bá rầm rộ về công nghệ máy tính lượng tử, Blockchain, phát triển token TCIS có giá trị gấp hàng trăm, nghìn lần.

Thực tế, theo công an, Đáng không có liên kết với “Công ty Công nghệ TCIS” tại Canada, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mở văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Hệ thống TCIS do Đáng tạo ra không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế. Nguồn tiền để trả cho những người tham gia đầu tư TCIS là từ chính tiền của họ và từ tiền của những người tham gia sau đó.

Để thực hiện hành vi phạm tội, nhóm của Đáng tạo ra đồng tiền kỹ thuật số TCIS không có giá trị lưu hành, sau đó dùng nhiều thủ đoạn để quảng bá, dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia.

Đi vào hoạt động từ tháng 6/2024 đến tháng 7/2025 nhưng Đáng cùng đồng phạm đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia tạo lập hơn 4.000 tài khoản với tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 2 triệu USD, tương đương trên 50 tỷ đồng.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết số tiền chiếm đoạt được của các nhà đầu tư, Đáng sử dụng kinh doanh giao dịch trên sàn Forex và tiền điện tử Crypto.