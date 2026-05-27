Phá website lậu "Bún chả TV", bình luận viên lương 70 triệu đồng/tháng

Ngày 27/5, Bộ Công an cho biết Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 10 bị can liên quan đường dây vận hành hệ thống website phát sóng bóng đá lậu quy mô lớn, về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Theo cơ quan công an, khoảng tháng 2, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một hệ thống website "Bún chả TV" có dấu hiệu phát sóng trái phép nhiều giải thể thao đã được mua bản quyền tại Việt Nam.

Mỗi ngày, hệ thống này thu hút hàng trăm nghìn lượt truy cập để xem bóng đá Ngoại hạng Anh, Champions League cùng nhiều môn thể thao khác. Các trận đấu đều có bình luận tiếng Việt, giao diện được đầu tư khá chuyên nghiệp nên lôi kéo đông người xem.

Công an tỉnh Bắc Ninh làm việc với đối tượng trong vụ án (Ảnh: Bộ Công an).

Kết quả xác minh cho thấy, một đối tượng trú tại Hà Nội đứng ra tổ chức, vận hành hệ thống website, chia thành nhiều bộ phận như lập trình, vận hành, nội dung, bình luận viên, quảng cáo, SEO, kế toán… hoạt động như một “công ty ngầm” trên không gian mạng.

Những người phụ trách từng nhóm tiếp tục tuyển cộng tác viên, giao việc qua mạng nên phần lớn các đối tượng trong đường dây không biết nhau ngoài đời. Toàn bộ hoạt động từ giao việc, trao đổi đến thanh toán tiền công đều thực hiện qua mạng.

Để che giấu hoạt động, nhóm này đăng ký tên miền ở nước ngoài, sử dụng nhiều lớp trung gian nhằm che địa chỉ IP, dùng tài khoản ảo để quản trị website và liên lạc chủ yếu qua các ứng dụng mã hóa. Việc trả tiền cho thành viên cũng được thực hiện bằng tiền điện tử.

Cơ quan công an xác định nguồn thu chính của hệ thống đến từ quảng cáo và việc điều hướng người xem sang các trang cá cược trực tuyến. Nhiều buổi phát sóng còn xuất hiện nội dung nhận định “kèo”, dự đoán tỷ số nhằm kích thích người xem tham gia cá cược.

Các đối tượng trong đường dây được trả công cao, riêng nhóm bình luận viên nhận 50-70 triệu đồng/người/tháng.

Ngày 15/5, Ban Chuyên án phối hợp công an nhiều tỉnh, thành phố triệu tập, làm việc với các đối tượng liên quan. Khám xét nơi ở và nơi làm việc, lực lượng chức năng thu giữ 38 máy tính, 42 điện thoại di động, thiết bị thu âm, tài khoản ngân hàng cùng các phần mềm phục vụ phát sóng trái phép.

Vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tiếp tục đấu tranh, mở rộng, làm rõ những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.