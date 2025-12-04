Bà mẹ đơn thân ở Hà Nội mất 27 tỷ đồng cho nhóm lừa đảo ở Campuchia

Ngày 4/12, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết Cục vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo công nghệ cao, do các đối tượng người Việt Nam câu kết với nhóm đối tượng người Trung Quốc hoạt động tại Vương quốc Campuchia.

Qua công tác nghiệp vụ, Cục C02 phát hiện các đối tượng lừa đảo hoạt động tại 2 tòa nhà ở khu Kim Sa 2, TP Bavet (tỉnh Svayrieng, Campuchia) nhằm vào công dân Việt Nam trong nước, bằng hình thức kêu gọi đầu tư vào các dự án giả mạo của Tập đoàn Vingroup, Doji.

Trước mức độ nghiêm trọng, C02 đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xin xác lập chuyên án.

Sau thời gian điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 17/11, dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Cục C02 chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, lực lượng chức năng Campuchia và công an nhiều địa phương đồng loạt phá án.

Ổ tội phạm tại Campuchia (Ảnh: CAND).

Tại Campuchia, lực lượng chức năng bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ 9 máy tính, 25 điện thoại di động. Ngay trong ngày, các đối tượng và tang vật được bàn giao cho phía Việt Nam tại cửa khẩu Mộc Bài.

Cùng thời điểm, lực lượng biên phòng phối hợp Cục C02 bắt giữ thêm 12 đối tượng đang làm thủ tục nhập cảnh.

Trong những đối tượng bị bắt, có Mai Danh Minh, là “điều phối viên” cấp cao, quản lý toàn bộ số đối tượng Việt Nam làm việc tại Campuchia.

Khai thác ban đầu cho thấy hầu hết các đối tượng sang Campuchia theo lời rủ rê trên mạng xã hội, ký hợp đồng làm việc dưới sự điều hành của một đối tượng người Trung Quốc tên “A Xỉ” (khoảng hơn 30 tuổi).

Minh có nhiệm vụ hỗ trợ điều hành, giao chỉ tiêu, thưởng phạt, tổ chức 4 nhóm lừa đảo, mỗi nhóm từ 7 đến 20 người. Các nhóm sử dụng tài khoản Facebook ảo mạo danh lãnh đạo các tập đoàn lớn để tiếp cận phụ nữ trung niên có điều kiện kinh tế, làm quen, “tán tỉnh” rồi dụ đầu tư.

Đường dây này tạo các website và app giả mạo tên gần giống thương hiệu các tập đoàn lớn như: vnfast, vinclubid.com, dojiland.dojilb.com…; đồng thời sử dụng tài khoản ngân hàng có tên tương đồng để tạo niềm tin.

Nhân viên sale được yêu cầu thuyết phục bị hại tham gia “quỹ tiết kiệm” với mức lãi suất 6%/tháng, nhận lãi hàng ngày.

Đối tượng Mai Danh Minh (Ảnh: CAND).

Khi khách hàng chuyển tiền, thông tin được chuyển sang “bộ phận đánh khách” - nhóm tiếp tục tán tỉnh, xúi giục bị hại đầu tư thêm.

Khi số tiền đã lớn, chúng khóa chức năng rút tiền và viện lý do phải “nộp thuế”, hoặc “chứng minh nguồn tiền sạch” để buộc nạn nhân nộp tiếp. Khi nạn nhân không còn khả năng chi trả, tài khoản bị khóa vĩnh viễn.

Để kiểm soát hoạt động, các đối tượng được cấp “mã số” riêng, chỉ liên lạc qua mã số và nhóm Telegram, đảm bảo ẩn danh, chia lợi nhuận theo mức chiếm đoạt.

Theo C02, đường dây này đã chiếm đoạt của gần 500 nạn nhân tại nhiều tỉnh, với tổng số tiền gần 140 tỷ đồng. Điển hình, trường hợp chị T.T.H. (53 tuổi, ở Hà Nội), phụ nữ đơn thân, bị dụ chuyển tổng cộng 27 tỷ đồng cho các đối tượng.

Từ kết quả điều tra, C02 đã khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Vụ án đang tiếp tục mở rộng, làm rõ các hành vi liên quan như rửa tiền, mua bán người, mua bán tài khoản ngân hàng…

Cục C02 đề nghị người dân từng là nạn nhân của đường dây này liên hệ điều tra viên Trung tá Triệu Quốc Việt (số điện thoại: 0971.521.981) để phối hợp giải quyết.