Giám đốc Công ty DKD lừa vợ chồng đại gia 78 tỷ đồng để đánh bạc

Ngày 4/12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bình Định (42 tuổi, cựu Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại DKD (Công ty DKD) mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 4/2022, do có nhu cầu mua nhà tại dự án ở Hưng Yên, vợ chồng ông H. đến dự án trên để tìm hiểu.

Tại đây, vợ chồng ông H. gặp bà Nguyễn Thị Hoài Oanh (53 tuổi) là môi giới bất động sản. Sau khi trao đổi, vợ chồng ông H. giao cho bà Oanh hơn 24,2 tỷ đồng để tìm mua 2 căn hộ. Do Oanh không tìm được căn hộ như đã thỏa thuận nên bà này giới thiệu vợ chồng ông H. gặp Nguyễn Bình Định.

Bị cáo Nguyễn Bình Định tại tòa (Ảnh: Xuân Dũng).

Thời điểm này, bị cáo Định chưa sở hữu căn hộ nào tại dự án trên. Tuy nhiên, khi bà Oanh giới thiệu vợ chồng ông H., Định khẳng định có khả năng giúp họ ký được hợp đồng mua căn hộ. Do tin tưởng bị cáo, vợ chồng ông H. yêu cầu bà Oanh chuyển tiền sang cho ông ta.

Ngày 26/5/2022, bà Oanh đã chuyển khoản 26 tỷ đồng (trong đó có cả tiền vay cá nhân của bà Oanh với Định) sang cho bị cáo Định. Nhận tiền xong, bị cáo không thực hiện như cam kết mà sử dụng trả nợ, đánh bạc online và chi tiêu cá nhân.

Theo cáo trạng, mặc dù chưa mua được 2 căn hộ như thỏa thuận song bị cáo Định tiếp tục yêu cầu vợ chồng ông H. phải nộp thêm 14,6 tỷ đồng.

Đến ngày 24/6/2022, do nhiều lần nhận tiền nhưng chưa mua được căn hộ nên bị cáo Định là đại diện Công ty DKD ký hợp đồng góp vốn với vợ chồng ông H. để vợ chồng ông này tin tưởng, không đòi lại tiền.

Đến tháng 8/2022, vợ chồng ông H. nhiều lần hỏi nên bị cáo Định nói dối đã dùng tiền để đặt mua căn hộ. Tuy nhiên, do thị trường bất động sản khu vực đó không tốt nên bị cáo Định sẽ giúp họ bán 2 căn hộ đó lấy tiền đầu tư dự án khác tốt hơn.

Bị cáo tiếp tục đưa thông tin gian dối về việc Công ty DKD đang đầu tư vào 2 dự án khác ở Hà Nội có khả năng sinh lời cao. Bị cáo Định cho vợ chồng ông H. xem một số giấy tờ, hồ sơ giới thiệu về dự án nhà ở thế giới Hoàng Gia.

Song Công ty DKD không ký kết hợp đồng với chủ đầu tư dự án này, cũng không được ủy quyền bán căn hộ. Bị cáo Định không nói rõ với bị hại cụ thể đầu tư mua bao nhiêu căn hộ, giá mua.

Thời điểm này, bị cáo Định quen và có quan hệ tình cảm với em ruột vợ ông H. Do đó, vợ chồng ông H càng tin tưởng, chuyển tiền theo yêu cầu của Định.

Bị cáo Định đã nhận tổng số 78 tỷ đồng của vợ chồng ông H. sử dụng chi tiêu cá nhân, đánh bạc online hết.