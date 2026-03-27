Khởi tố 4 đối tượng tranh chấp bao chiếm mặt biển

Ngày 27/3, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa khởi tố 4 đối tượng để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng. Các bị can gồm: Trần Văn Việt (39 tuổi), Trần Văn No (49 tuổi), Trần Hoàng Minh (18 tuổi) và Lê Minh Đồng (31 tuổi).

Trong đó, Trần Văn Việt bị áp dụng biện pháp bắt tạm giam, 3 bị can còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Từ trái qua là Trần Văn No, Trần Hoàng Minh và Lê Minh Đồng (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp ngư trường bao chiếm mặt biển của Huỳnh Thanh Sơn (còn gọi Sơn Chùa Hang) và nhóm khai thác thủy sản của Trần Văn No tại vùng biển Kiên Lương.

Tối 26/11/2025, sau khi xảy ra mâu thuẫn qua điện thoại về việc khai thác thủy sản trong khu vực bãi đang quản lý, hai bên hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn tại khu vực cầu Kim Ngân, tổ 8, ấp Bãi Giếng, xã Kiên Lương vào sáng hôm sau.

Đến 8h ngày 27/11/2025, khi ghe của Trần Văn No đang neo đậu tại cầu Kim Ngân, nhóm của Huỳnh Thanh Sơn gồm nhiều người đi xe máy đến tìm gặp. Tại hiện trường, Sơn đã lao vào dùng tay đánh No. Từ đây, hai bên xảy ra hỗn chiến.

Đối tượng Trần Văn Việt bị công an bắt tạm giam về tội Gây rối trật tự công cộng (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhóm của Huỳnh Thanh Sơn đã có sự chuẩn bị từ trước về người và hung khí như dao tự chế, dao bấm, gậy gỗ. Trong quá trình xô xát, nhiều người dùng hung khí rượt đuổi, chém nhóm của Trần Văn No, đồng thời la hét, chửi bới, gây náo loạn khu vực.

Đối với nhóm của No, mặc dù không có sự chuẩn bị hung khí từ trước, nhưng khi bị nhóm đối phương tấn công, các đối tượng đã có hành vi chống trả quyết liệt.

Trong đó, Trần Văn Việt đã nhặt một con dao tại hiện trường để chém lại nhóm đối phương. Kết luận giám định xác định con dao mà Trần Văn Việt sử dụng là hung khí có tính sát thương cao, thuộc danh mục vũ khí quân dụng theo quy định.

Hành vi của nhóm No được xác định không chỉ dừng lại ở việc chống trả mà còn trực tiếp tham gia gây rối, sử dụng vũ lực một cách tích cực, quyết liệt, làm vụ việc diễn biến phức tạp, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.