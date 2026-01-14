Khởi tố 21 đối tượng vô cớ đánh người

Ngày 13/1, Công an xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi) đã khởi tố 21 bị can để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng. Trong số này có 4 đối tượng bị bắt tạm giam, số còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Kết quả điều tra của công an cho thấy, Nguyễn Chí Thành (21 tuổi, trú tại xã Tịnh Khê) có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên cùng địa phương.

Công an xã Tịnh Khê khởi tố 21 đối tượng gây rối trật tự công cộng (Ảnh: Công an xã Tịnh Khê).

Thành đã huy động một nhóm thanh niên mang theo hung khí tìm đối thủ để trả thù. Khi nhóm của Thành đến khu vực cầu Cổ Lũy (xã Tịnh Khê) phát hiện có một số thanh niên đang ngồi chơi và nhầm đây là những người đã gây gổ với mình trước đó nên huy động đồng bọn đuổi đánh.

Vụ việc khiến người dân địa phương hoảng sợ bỏ chạy thoát thân. Riêng anh N.M.T., một người không có mâu thuẫn với Nguyễn Chí Thành, bị đánh gây thương tích nặng.

Tổ tuần tra của Công an xã Tịnh Khê phát hiện sự việc nên đã trấn áp, vây bắt các đối tượng để điều tra.