Khởi tố 11 đối tượng rượt đuổi, đánh chém nhau trên đường

Ngày 6/2, Công an tỉnh An Giang thông báo đã ra quyết định khởi tố 11 bị can về các tội Gây rối trật tự công cộng và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng sau vụ hỗn chiến xảy ra trên quốc lộ 63.

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào 21h30 ngày 10/7/2025, tại quốc lộ 63 đoạn qua ấp Bời Lời B, xã Vĩnh Bình.

Hai nhóm đối tượng, một do Lê Huỳnh Độ (25 tuổi) cầm đầu và một do Hoàng Minh Đức (21 tuổi) cầm đầu, xảy ra mâu thuẫn dẫn đến rượt đuổi và chém nhau. Các đối tượng tham gia có độ tuổi từ 17 đến 25.

Nhóm của Lê Huỳnh Độ đi xe máy và mang theo dao tự chế, truy đuổi nhóm của Hoàng Minh Đức. Khi đến gần khu vực Kinh 500, một thành viên trong nhóm Độ đã dùng dao tự chế chém khiến một thành viên nhóm Đức ngã xe, trượt dài trên mặt đường. Sau khi nhóm Đức bỏ chạy, nhóm Độ rời khỏi hiện trường.

3 trong 11 đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Tuy nhiên, cuộc rượt đuổi không dừng lại ở đó. Sau một quãng đường, nhóm của Độ lại bị nhóm của Đức đuổi kịp và chém trả, khiến một thành viên của nhóm Độ bị thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, Công an xã Vĩnh Bình đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và mời các đối tượng liên quan đến trụ sở làm việc.

Qua quá trình điều tra, công an đã xác định có tổng cộng 11 đối tượng tham gia vào vụ rượt đuổi, chém nhau, gây mất trật tự an ninh nghiêm trọng tại địa phương.

Căn cứ vào hành vi vi phạm, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng này.

Cụ thể, 5 đối tượng bị khởi tố về cả hai tội Gây rối trật tự công cộng và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, gồm Lê Huỳnh Độ, Lâm Chí Nghĩa, Nguyễn Phương Nam, Hoàng Minh Đức và Nguyễn Hoài Tân.

Sáu đối tượng còn lại bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng là: Nguyễn Thiện Trung, Trịnh Văn Khải, Nguyễn Quốc An Khương, Ung Văn Khang, Bùi Huỳnh Đức và Nguyễn Trương Trung Tính.