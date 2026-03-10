Khởi tố 3 giám đốc công ty trốn thuế tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng

Ngày 10/3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Kiên (SN 1972), Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại dịch vụ Trung Kiên về tội Trốn thuế.

Theo tài liệu điều tra, Kiên đã thực hiện hành vi không lập hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng hóa, không kê khai thuế giá trị gia tăng đối với việc bán và lắp đặt thiết bị kinh doanh xăng, dầu quy mô nhỏ cho khách hàng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ năm 2021 đến năm 2024. Tổng số tiền mà Kiên trốn thuế là gần 260 triệu đồng.

Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Trước đó, ngày 16/12/2025 và 24/2, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án Mua bán trái phép hóa đơn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại tỉnh Tuyên Quang và một số tỉnh, thành phố, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hùng Vĩ (SN 1981, quê Quảng Ninh), là Giám đốc Công ty TNHH thương mại và chế biến lâm sản Gỗ Vàng và Công ty TNHH thương mại và chế biến lâm sản Miền Tây QN.

Ngoài ra còn có Lê Hùng Dũng (SN 1990, ở TPHCM), là Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Lâm Xuân Cát cùng về tội Trốn thuế.

Theo cảnh sát, thủ đoạn của các đối tượng là mua trái phép số lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng khống của các “doanh nghiệp ma” - chỉ tồn tại trên giấy tờ, không có hoạt động kinh doanh thực tế - để hợp thức hàng hóa mua vào không có hóa đơn giá trị gia tăng và kê khai, quyết toán thuế nhằm mục đích được hoàn thuế, khấu trừ thuế giá trị gia tăng và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nhà chức trách nhận định, hành vi trốn thuế của Nguyễn Hùng Vĩ gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 850 triệu đồng, Nguyễn Hùng Dũng gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 740 triệu đồng.

Các vụ án trên đang được Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, xử lý.