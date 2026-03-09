Ba thanh niên đi Exciter giật iPhone của cặp đôi trong đêm 8/3

Ngày 9/3, Công an xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết đã bắt giữ Phạm Kim Lực (SN 1999), Phạm Ngọc Tú (SN 2001) và Nguyễn Hữu Công (SN 2007), cùng trú tại Nghệ An để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h50 ngày 8/3, cô gái N.T.L.N. (SN 2009) ngồi sau xe máy điện do anh N.T.Q. (SN 2010), cùng trú xã Đức Minh, Hà Tĩnh điều khiển, di chuyển từ xã Đức Quang về chợ Hôm, xã Đức Thọ.

Bị hại đến trình báo (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi đến khu vực thôn Đại Thành (xã Đức Thọ), 3 thanh niên đi chung trên một xe máy Exciter chạy từ phía sau áp sát. Đối tượng ngồi giữa đã giật chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max của N. rồi tăng ga bỏ chạy.

Nhận tin báo, Công an xã Đức Thọ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt.

Ba đối tượng cùng phương tiện gây án (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến khoảng 2h ngày 9/3, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 3 nghi phạm khi nhóm này đang lẩn trốn tại Nghệ An. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.