Hai thanh niên hack Facebook lừa người phụ nữ ở Hải Phòng 30 triệu đồng

Ngày 10/3, Công an Hải Phòng cho biết, Công an phường Hưng Đạo (TP Hải Phòng) đã tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T. (SN1985, trú tại phường Nam Đồ Sơn) về việc bị một số đối tượng lừa chuyển 30 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hưng Đạo nhanh chóng xác minh, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ việc và thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Công an phường Hưng Đạo sự tạm giữ Hồ Ngọc Trung và Lê Thanh Sáu (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình điều tra, công an xác định hai nghi phạm gồm Hồ Ngọc Trung (SN 2007, trú tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) và Lê Thanh Sáu (SN 2006, trú tại xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị).

Theo cơ quan công an, hai đối tượng sử dụng thủ đoạn chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook của người khác, sau đó giả mạo chủ tài khoản nhắn tin cho bạn bè, người thân để mượn tiền với nhiều lý do.

Các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp để chiếm đoạt. Sau khi nhận được tiền, chúng tiếp tục chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm tránh bị cơ quan công an truy vết.

Công an phường Hưng Đạo đã tạm giữ Hồ Ngọc Trung và Lê Thanh Sáu, đưa về TP Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra.

Công an khuyến cáo người dân khi nhận được tin nhắn mượn tiền qua Messenger cần gọi điện trực tiếp để kiểm tra, xác minh trước khi chuyển tiền. Người dùng cũng nên tăng cường bảo mật tài khoản cá nhân để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng.