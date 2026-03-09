Khởi tố người đàn ông dùng bằng lái xe giả mua trên Facebook

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Nghĩa (SN 1990, trú khu phố Hạ Chiểu 3, phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng) về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, theo khoản 1, Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Vị trí Phạm Văn Nghĩa xuất trình giấy phép lái xe giả cho lực lượng CSGT (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan điều tra đồng thời ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực I, tỉnh Quảng Ninh, đề nghị truy tố theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 3/7/2023, Tổ công tác số 6 của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Hạ Long (cũ) tuần tra, kiểm soát tại đường Ba Lan, tổ 2, khu 7, phường Giếng Đáy thì phát hiện xe máy biển kiểm soát 16N7-1543 do Nghĩa điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên dừng kiểm tra.

Quá trình làm việc, Nghĩa xuất trình một giấy phép lái xe mô tô hạng A1 mang tên mình. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định giấy phép lái xe này không có thông tin trong cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe quốc gia, là giấy tờ giả.

Kết quả điều tra cho thấy Nghĩa chưa từng học và chưa được cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 theo quy định. Người này đã cung cấp thông tin cá nhân qua mạng xã hội Facebook để đặt mua một giấy phép lái xe giả nhằm sử dụng khi tham gia giao thông.

Cơ quan chức năng cho biết hành vi làm giả, sử dụng giấy phép lái xe giả vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Người dân được khuyến cáo không mua, sử dụng giấy phép lái xe rao bán trên mạng xã hội.