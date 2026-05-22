Khởi tố 3 đối tượng vận chuyển pháo lậu

Ngày 22/5, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Mai Ngọc Nhất (SN 1986, ở phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang) về tội Tàng trữ hàng cấm; Phạm Văn Tuấn (SN 1981) và Phạm Văn Tuấn (SN 1983), cùng quê Ninh Bình, về tội Buôn bán hàng cấm.

Mai Ngọc Nhất cùng số tang vật tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Trước đó, vào rạng sáng 14/5, tại Bến xe khách Hà Giang (ở phường Hà Giang), lực lượng chức năng kiểm tra xe khách Cường Hà, biển kiểm soát 23B-003.xx do Mai Ngọc Nhất điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên xe đang vận chuyển trái phép 5 hộp pháo hoa nổ. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nhất, lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 hộp pháo. Tổng khối lượng tang vật bị tịch thu là 11,4kg pháo nổ.

Đấu tranh mở rộng, cơ quan công an tiếp tục làm rõ 2 đối tượng khác cùng họ và tên là Phạm Văn Tuấn, đây là các mắt xích có hành vi buôn bán hàng cấm.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, hành vi lén lút vận chuyển, buôn bán pháo nổ trái phép của các đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng, mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của hành khách trên xe và an ninh trật tự tại địa phương.