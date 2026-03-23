Hơn 7 tạ pháo hoa nổ "ẩn mình" dưới 60 tấn sắn khô

Ngày 23/3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đơn vị này vừa triệt phát thành công đường dây vận chuyển và buôn bán hàng cấm xuyên biên giới Việt Nam - Lào, thu giữ gần 710 kg pháo hoa nổ.

Trước đó, ngày 13/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị chức năng, phát hiện một chiếc ô tô đầu kéo do Trần Văn Trí (SN 1990, quê Nghệ An) điều khiển, vận chuyển gần 710kg pháo hoa nổ.

Trần Văn Trí cùng số tang vật vụ án (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Theo cảnh sát, số pháo hoa nổ này được Trí ngụy trang tinh vi bằng cách xếp hơn 60 tấn sắn khô lên trên, nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Tại cơ quan công an Trần Văn Trí khai nhận, số pháo hoa nổ nêu trên do một người phụ nữ tên “Phan Hương” (đang sinh sống tại Lào) thuê Trí vận chuyển đến tỉnh Tuyên Quang với số tiền công là 90 triệu đồng.

Đến ngày 18/3, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bị can đối với Trần Văn Trí về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Đối tượng Phan Thanh Hương (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Tiếp tục mở rộng vụ án, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luông Pha Băng (Lào), rà soát nhân thân đối tượng “Phan Hương” và đã xác minh được đối tượng trên là Phan Thanh Hương (SN 1963, trú tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang).

Đến ngày 19/3, Phan Thanh Hương đã đến Công an tỉnh Tuyên Quang đầu thú. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Trong sáng 23/3, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã trao thưởng đột xuất cho các đơn vị nghiệp vụ có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án nêu trên.