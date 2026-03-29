6 đối tượng mua gần 2 tấn pháo hoa nổ từ nước ngoài về cất giấu

Sáng 29/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về các hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm; thu giữ gần 2 tấn pháo hoa nổ.

Cụ thể đối tượng Đào Thanh Tuấn (SN 1980, trú tại xã Dân Chủ, Phú Thọ) bị khởi tố về tội Buôn bán hàng cấm.

Còn Nguyễn Trọng Dũng (SN 1984), Nguyễn Kiên Quyết (SN 1982), Lê Xuân Thịnh (SN 1983), Nguyễn Thành Luân (SN 1986, cùng trú tại xã Bình Phú) bị khởi tố về tội Tàng trữ, buôn bán hàng cấm.

Riêng Lê Công Sáu (SN 1989, trú tại xã Bình Phú) bị khởi tố về tội Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm.

Ba đối tượng vừa bị công an khởi tố cùng tang vật là gần 2 tấn pháo hoa nổ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 3, Công an xã Bình Phú phát hiện tại khu vực trạm trộn bê tông thuộc Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tuấn (xã Bình Phú) có nhóm đối tượng đang bốc dỡ, vận chuyển các thùng hàng nghi chứa pháo hoa nổ từ ô tô tải sang ô tô con. Tiến hành kiểm tra, công an thu giữ 126 thùng hàng.

Vụ việc sau đó được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, xử lý. Mở rộng vụ án, các đối tượng Dũng, Quyết, Tuấn đã tới cơ quan công an đầu thú.

Công an làm việc với một đối tượng trong vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 1 năm nay các đối tượng cấu kết, mua pháo hoa nổ từ nước ngoài đưa về Việt Nam để cất giấu, vận chuyển và tiêu thụ trái phép.

Kết luận giám định của công an cho thấy, 126 thùng hàng chứa 751 hộp pháo hoa nổ, tổng khối lượng 1.983kg, thuộc danh mục hàng cấm theo quy định của pháp luật.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng.