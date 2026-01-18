Bắt giữ đối tượng vận chuyển 67kg pháo hoa nổ ở Quảng Ninh

Ngày 18/1, Đồn Biên phòng Quảng Đức (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) cho biết, khoảng 14h30 ngày 17/1, tại km82+600, quốc lộ 18C, thuộc Bản Mốc 13, xã Quảng Đức, lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng có hành vi vận chuyển hàng cấm.

Đối tượng Lỷ Xuân Trường cùng tang vật và phương tiện bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: TTXVN).

Đồn Biên phòng Quảng Đức chủ trì, phối hợp Công an xã Quảng Đức và Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh tiến hành kiểm tra, xác định đối tượng là Lỷ Xuân Trường (SN 2006, trú tại Bản Pò Hèn, xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Lỷ Xuân Trường đang vận chuyển số pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất, với tổng khối lượng khoảng 67kg.

Lỷ Xuân Trường khai nhận được một người đàn ông không rõ danh tính thuê vận chuyển số pháo trên. Khi đang di chuyển qua khu vực biên giới, đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.