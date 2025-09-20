Khởi tố 3 đối tượng lừa livestream bán đá “đổ thạch”

Ngày 20/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Nông Ngọc Ánh (SN 1995), Hoàng Văn Khoan (SN 2001) và Mông Văn Thuyên (SN 1999, cả 3 cùng ở xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 đối tượng thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an Lào Cai).

Một tháng trước, Công an xã Mậu A phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo trực tuyến dưới hình thức gọi là “đổ thạch”. Các đối tượng này lợi dụng mạng xã hội để bán những cục đá giả, được quảng bá là có chứa đá quý bên trong.

Qua điều tra cảnh sát xác định, từ tháng 8, Thuyên lập và quản trị kênh YouTube “LUXURY BẢO”, bàn bạc với Nông Ngọc Ánh và Hoàng Văn Khoan tổ chức livestream bán đá “đổ thạch” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, nhằm tránh bị phát hiện, các đối tượng liên tục di chuyển địa điểm livestream. Đến ngày 28/8, cả 3 thuê nhà tại thôn Tân Thành, xã Mậu A để tiếp tục hoạt động.

Từ ngày 1/8 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã chiếm đoạt hơn 145 triệu đồng của các nạn nhân.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.