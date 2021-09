Khởi tố hơn 11.000 đối tượng lừa đảo số tiền hàng nghìn tỷ đồng

Ngày 16/9/2021, Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Giám đốc Công ty TNHH TM Minh Khang và Trưởng ban quản lý dự án khu đô thị Minh Khang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an Nghệ An).