Vụ lừa đảo hàng trăm nghìn người già, người nghèo: Số bị can tăng lên 147

Ngày 9/9, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người già, người nghèo, bổ sung khởi tố thêm 23 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, chủ mưu của đường dây, Trần Quang Đạo (33 tuổi, trú tại TP Hồ Chí Minh, từng có tiền án về trộm cắp tài sản), bị khởi tố thêm tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Trước đó, ngày 27/6, cơ quan công an đã khởi tố 124 bị can, trong đó 123 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và một người về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Trần Quang Đạo (Ảnh: Bộ Công an).

Đây là kết quả từ chuyên án do Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TPHCM triển khai, dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng, Thượng tướng Nguyễn Văn Long.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, băng nhóm này tổ chức hoạt động quy mô lớn, núp bóng doanh nghiệp, cơ cấu như một công ty với các bộ phận nhân sự, kế toán, kinh doanh, chăm sóc khách hàng.

Chúng lợi dụng thông tin cá nhân bị lộ lọt, giả danh nhân viên y tế, bệnh viện dinh dưỡng để tiếp cận người cao tuổi.

Cụ thể, các đối tượng dùng phần mềm thay đổi số điện thoại, gọi điện tư vấn, mời nhận quà, bán thực phẩm chức năng, đồ gia dụng, yêu cầu nộp phí để hưởng khuyến mãi hoặc quay thưởng.

Ban đầu chúng cam kết hoàn tiền, nâng giá trị “trúng thưởng” nhằm tạo lòng tin, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nạn nhân.

Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục phối hợp công an các địa phương điều tra, mở rộng, làm rõ toàn bộ hành vi và xử lý nghiêm theo pháp luật.