Khởi tố 3 bảo vệ bệnh viện hành hung lái xe ôm ở Lào Cai

Liên quan đến vụ 3 bảo vệ hành hung lái xe ôm trước cổng bệnh viện ở Lào Cai, tối 23/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng.

Cụ thể, 3 đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Khanh (SN 1968), Ngô Văn Oánh (SN 1960), Hà Ngọc Vang (SN 1962), cả 3 cùng ở Lào Cai).

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, thời điểm xảy ra vụ việc, 3 bảo vệ trên đều đang làm việc tại Công ty cổ phần dịch vụ Đông Á JIPI chi nhánh tỉnh Lào Cai.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 19/9, tại khu vực sảnh chính của Bệnh viện đa khoa cơ sở 1 tỉnh Lào Cai, anh H.M.D. (làm nghề xe ôm) đang đón một bệnh nhân chạy thận nhân tạo cùng với người nhà về xóm trọ, tuy nhiên anh D. đã bị 3 bảo vệ bệnh viện dùng gậy cao su hành hung.

Hình ảnh 3 nam bảo vệ hành hung anh D. (Ảnh: Cắt từ clip).

Cảnh sát cho biết, hành vi của Khanh, Oánh, Vang đã gây cản trở giao thông, ảnh hưởng xấu và làm gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Bệnh viện đa khoa cơ sở 1 tỉnh Lào Cai.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.