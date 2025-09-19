Tạm đình chỉ 3 bảo vệ hành hung lái xe ôm trước cổng bệnh viện ở Lào Cai

Chiều 19/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy, chở theo người nhà đến chạy thận tại Bệnh viện đa khoa số 1 Lào Cai (phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai) bị 3 nhân viên bảo vệ lao vào hành hung. Đáng nói, có một bảo vệ đã cầm theo gậy để đánh lái xe máy.

Theo hình ảnh từ clip, khi bị bảo vệ lao vào hành hung, lái xe máy đã tự vệ, lao vào đánh lại 2 trong số 3 bảo vệ của bệnh viện.

Người đàn ông bị bảo vệ dùng gậy để hành hung (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, rất đông người tỏ ra phẫn nộ trước hành vi của các bảo vệ.

Liên quan tới sự việc, chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Âu Lâu (tỉnh Lào Cai) xác nhận thông tin và cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 14h cùng ngày.

Theo ông Dũng, người lái xe máy bị hành hung trong sự việc là một tài xế xe ôm, tuy nhiên anh này cũng có một người thân đang chạy thận trong bệnh viện.

Ông Dũng cho biết qua trao đổi với phía bệnh viện được biết, người đàn ông lái xe ôm đã nhiều lần không chấp hành quy định của bệnh viện, đi xe máy ra vào bệnh viện và bị bảo vệ nhắc nhở. Đỉnh điểm là chiều hôm nay, bảo vệ khi không nhắc nhở được nên đã có hành vi hành hung người đàn ông nêu trên.

Cũng theo ông Dũng, sau khi xảy ra vụ việc, UBND phường đã trao đổi thông tin với phía Bệnh viện đa khoa số 1 Lào Cai. Đồng thời, lực lượng công an phường Âu Lâu cũng đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

"Phía bệnh viện đã làm việc với công ty thực hiện nhiệm vụ bảo an của bệnh viện để tạm đình chỉ công việc của 3 bảo vệ có hành vi đánh người, các bên cũng đã tiến hành hoà giải với nhau", ông Dũng cho biết thêm.