Hai thanh niên đánh nhau trong quán bida, một người tử vong
(Dân trí) - Do mâu thuẫn cá nhân, Chinh và một thanh niên cùng quê đã xảy ra xô xát, đánh nhau trong quán bida. Sự việc khiến nam thanh niên bị thương nặng và tử vong sau đó.
Ngày 13/12, tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn An Bảo Chinh (SN 2007), trú tại phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.
Theo cơ quan công an, khoảng 15h25 ngày 7/12, tại một quán bida ở phường Ba Đồn, Chinh xảy ra xích mích rồi đánh nhau với P.A.Q. (SN 2008, trú tại phường Ba Đồn).
Vụ xô xát khiến Q. bị thương nặng, rơi vào trạng thái bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu.
Đến chiều 8/12 nạn nhân tử vong. Sau vụ việc, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn An Bảo Chinh.