Khởi tố nhóm đối tượng ép người lên xe, chở đi để hành hung

Ngày 22/9, tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 16 đối tượng về các tội danh Bắt giữ người trái pháp luật và Cố ý gây thương tích.

Cơ quan công an lệnh bắt tạm giam 11 bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với 5 bị can khác. Các đối tượng bị khởi tố có độ tuổi 17-20, trú tại nhiều địa bàn khác nhau như các phường Nam Đông Hà, Đông Hà các xã Gio Linh, Ái Tử (Quảng Trị).

Nhóm đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Anh Tuấn).

Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận đơn tố giác của anh N.M.N. (SN 2007, trú tại xã Cửa Việt, Quảng Trị) về việc anh bị hành hung gây thương tích.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định, anh N. bị một nhóm đối tượng dùng tay, chân, mũ bảo hiểm, vỏ chai bia và dao hành hung, gây tổn thương cơ thể 20%.

Nhóm đối tượng nêu trên còn có hành vi ép buộc N.C.A.P. (SN 2009) và N.M.C. (SN 2005), cùng trú xã Nam Cửa Việt (Quảng Trị) lên xe máy, chở đi nhiều nơi để đánh đập.