Kẻ trộm xe máy xịt hơi cay khi bị người dân truy bắt

Ngày 8/12, Công an phường Đại Mỗ, TP Hà Nội, đang điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 7/12, cư dân một chung cư thuộc phường Đại Mỗ phát hiện 2 người đàn ông lạ mặt, đi xe máy di chuyển lòng vòng trong khuôn viên, liên tục quan sát một chiếc xe máy để tại sân.

Cảnh người dân truy bắt kẻ trộm (Ảnh: Cắt từ clip).

Nghi ngờ có dấu hiệu trộm cắp, nhiều người dân và lực lượng bảo vệ đã theo dõi.

Một lúc sau, một đối tượng tiếp cận chiếc xe và có dấu hiệu bẻ khóa. Ngay lập tức, cư dân và bảo vệ truy đuổi. Đối tượng cảnh giới tăng ga bỏ chạy, bỏ lại đồng bọn phía sau.

Trong quá trình bỏ trốn, kẻ trực tiếp thực hiện hành vi trộm đã dùng hơi cay xịt vào mặt một cư dân nhằm cản trở việc truy bắt. Bất chấp bị tấn công, người dân và bảo vệ vẫn khống chế được đối tượng và bàn giao cho Công an phường Đại Mỗ.

Lãnh đạo Công an phường Đại Mỗ cho biết đang làm rõ vụ việc, truy tìm đối tượng còn lại đã bỏ trốn.