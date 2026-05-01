Kế hoạch bắt cóc đại gia ở TPHCM của nhóm người Trung Quốc

Theo dự kiến, ngày 13/5, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Ma Cai (50 tuổi), Li Chuang (48 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cùng đồng phạm về các tội Cưỡng đoạt tài sản và Bắt, giữ người trái pháp luật.

Phiên tòa do bà Đoàn Thị Hương Giang làm chủ tọa; đại diện Viện KSND TPHCM giữ quyền công tố tại tòa là bà Lê Thị Yến Như.

Bị cáo Ma Cai tại cơ quan điều tra (Ảnh: Thuận Thiên).

Theo hồ sơ vụ án, Ma Cai nhận lời một người đàn ông Trung Quốc (chưa rõ lai lịch) sang Việt Nam tìm ông Ye Sun J. (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) để đòi nợ. Để thực hiện, Ma Cai thuê Li Chuang cùng tham gia. Nhằm thuận tiện giao tiếp, Li Chuang thuê Lê Thị Bích Xuyên (36 tuổi, ngụ Cần Thơ) làm phiên dịch, hỗ trợ với lời hứa trả công 500.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,7 tỷ đồng) sau khi hoàn thành.

Ngày 9/2/2025, Ma Cai cùng Xuyên di chuyển từ Lào về TPHCM. Tại đây, Xuyên lôi kéo Huỳnh Văn Toàn (31 tuổi) và Nguyễn Thanh Vũ (32 tuổi) tham gia. Những người này có nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân tại khu vực quận 7 cũ (TPHCM), cung cấp thông tin cần thiết và được trả công hàng chục triệu đồng mỗi lần.

Sau nhiều ngày lên kế hoạch và theo dõi, tối 28/2/2025, khi nhận được tin ông J. đang ăn uống tại khu vực quận 7, cả nhóm quyết định ra tay. Li Chuang điều khiển xe máy chở Ma Cai đến hiện trường để cảnh giới, các đối tượng còn lại đi ô tô theo sau.

Khi nạn nhân vừa mở cửa xe bước xuống, cả nhóm lập tức xông vào khống chế. Ông J. bám cửa xe chống cự, la hét thì bị một đối tượng dí dao đe dọa, ép đưa lên xe chở đi.

Sau đó, nhóm này đánh đập, dùng búa, đinh và dao uy hiếp, dọa giết, buộc nạn nhân chuyển 10 triệu USDT (tiền điện tử, quy đổi gần tương đương USD). Do không thể đáp ứng, nạn nhân xin giảm xuống còn 5 triệu USDT (tương đương hơn 125 tỷ đồng).

Bị ép buộc, ông J. phải gọi điện cho bạn bè để vay mượn và chuyển trước 600.000 USDT (hơn 10 tỷ đồng) cho nhóm Ma Cai. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận tiền, các bị cáo đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.