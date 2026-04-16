Giả danh công an, dùng roi điện bắt cóc giám đốc ở TPHCM, đòi 4,5 tỷ đồng

Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM vừa bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo Trần Phan Vũ Thanh (37 tuổi) 16 năm tù, Dương Thúy Ái (32 tuổi) 12 năm và Nguyễn Khánh Vĩ (26 tuổi, cùng quê An Giang) 15 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo HĐXX, các bị cáo kháng cáo nhưng không cung cấp được tình tiết mới. Bản án sơ thẩm đã xem xét đầy đủ nên không có cơ sở chấp nhận kháng cáo.

Các bị cáo tại tòa sơ thẩm (Ảnh: Xuân Duy).

Liên quan vụ án, cấp sơ thẩm trước đó còn tuyên phạt bị cáo Zhao Xin (41 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 17 năm tù. Sau bản án sơ thẩm, bị cáo này không kháng cáo.

Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền tiêu xài, đầu tháng 12/2023, Zhao Xin bàn với Thanh tìm người Trung Quốc đang sinh sống, làm việc tại Bình Dương (cũ) để bắt cóc tống tiền.

Sau thời gian tìm kiếm, các bị cáo phát hiện ông Ming (44 tuổi, giám đốc một công ty sản xuất đồ nội thất tại TPHCM) có điều kiện kinh tế nên theo dõi, lên kế hoạch gây án.

Tối 20/12/2023, phát hiện ông Ming đến quán ăn, Zhao Xin gọi Thanh đến giám sát. Rạng sáng hôm sau, khi ông Ming rời quán, Thanh chở Zhao Xin bám theo khoảng 10km rồi chặn đầu xe.

Khi ông Ming vừa bước xuống, Thanh giả danh công an, yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn và dùng roi điện khống chế nạn nhân.

Zhao Xin sau đó nhắn cho Ái, gọi thêm Vĩ đến lấy xe máy. Còn Zhao Xin và Thanh lái ô tô của ông Ming đến một khu đất trống ở Thủ Dầu Một (nay thuộc TPHCM).

Nhóm này yêu cầu ông Ming gọi cho ông Xu Feng (đồng nghiệp) mang 4,5 tỷ đồng đến “chuộc mạng”. Ông Xu Feng sau đó báo tin cho một nữ đồng nghiệp và anh ruột nạn nhân, rồi cùng đến Công an tỉnh Bình Dương (cũ) trình báo.

Chiều 21/12/2023, Zhao Xin yêu cầu người của ông Ming mang tiền đến khu vực vắng ở phường Hòa Phú để giao nhận. Tuy nhiên, đối tượng liên tục thay đổi địa điểm nhằm kiểm tra có bị theo dõi hay không.

Khi nữ đồng nghiệp và anh trai ông Ming đến nơi, Zhao Xin không cho gặp mặt mà yêu cầu họ ném túi tiền xuống đất, đe dọa sẽ chặt tay nạn nhân nếu không giao ngay. Lo sợ nguy hiểm đến tính mạng người thân, họ buộc phải để lại túi vải chứa 4,5 tỷ đồng rồi rời đi theo yêu cầu.

Khi Zhao Xin vừa đến lấy túi tiền thì bị công an khống chế. Cùng thời điểm, một mũi trinh sát khác ập vào giải cứu ông Ming.

Cơ quan điều tra sau đó bắt giữ Vĩ và Ái trong ngày; riêng Thanh bỏ trốn về Kiên Giang, đến ngày 29/12/2023 ra đầu thú.