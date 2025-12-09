Mạo danh công an, bắt cóc giám đốc để tống tiền 4,5 tỷ đồng

Ngày 9/12, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Zhao Xin (40 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 17 năm tù, Trần Phan Vũ Thanh (36 tuổi) 16 năm tù, Dương Thúy Ái (31 tuổi) 12 năm và Nguyễn Khánh Vĩ (25 tuổi, cùng quê An Giang) 15 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài, đầu tháng 12/2023, Zhao Xin bàn với Thanh tìm người Trung Quốc đang sinh sống, làm việc tại Bình Dương (cũ) để bắt cóc tống tiền.

Sau thời gian tìm kiếm, các bị can thấy ông Ming (44 tuổi, giám đốc một công ty sản xuất đồ nội thất tại TPHCM) có điều kiện kinh tế nên cùng Thanh theo dõi để lên kế hoạch bắt cóc.

Tối 20/12/2023, phát hiện ông Ming đến quán ăn, Zhao Xin gọi Thanh đến giám sát. Rạng sáng hôm sau, khi ông Ming rời quán, Thanh chạy xe máy chở Zhao Xin bám theo khoảng 10km rồi chặn đầu xe.

Khi ông Ming vừa bước xuống, Thanh giả danh công an, yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn và dùng roi điện khống chế nạn nhân.

Zhao Xin sau đó nhắn cho Ái, gọi thêm Vĩ đến lấy xe máy về. Còn Zhao Xin và Thanh lái ôtô của ông Ming đến khu đất trống ở Thủ Dầu Một (nay thuộc TPHCM).

Nhóm bắt cóc yêu cầu ông Ming gọi cho ông Xu Feng (đồng nghiệp) mang 4,5 tỷ đồng đến “chuộc mạng”. Ông Xu Feng báo tin cho một nữ đồng nghiệp và anh ruột nạn nhân, sau đó cả 3 đến Công an tỉnh Bình Dương (cũ) trình báo.

Chiều 21/12/2023, Zhao Xin yêu cầu người của ông Ming mang tiền đến khu vực vắng ở phường Hòa Phú để giao nhận con tin. Tuy nhiên, Zhao Xin liên tục thay đổi địa điểm để kiểm tra xem có cảnh sát bám theo hay không.

Khi nữ đồng nghiệp và anh trai ông Ming đến nơi, Zhao Xin không cho gặp mặt mà yêu cầu họ ném túi tiền xuống đất, đe dọa sẽ chặt tay nạn nhân nếu không giao ngay. Lo sợ nguy hiểm đến tính mạng thân nhân, người của ông Ming buộc phải thả túi vải chứa 4,5 tỷ đồng rồi rời đi theo yêu cầu.

Khi Zhao Xin vừa chạy xe máy đến lấy túi tiền thì bị công an khống chế bắt giữ, cùng thời điểm, một mũi trinh sát khác ập vào giải cứu ông Ming.

Cơ quan điều tra sau đó bắt giữ Vĩ và Ái trong ngày; riêng Thanh bỏ trốn về Kiên Giang tới ngày 29/12/2023 ra đầu thú.