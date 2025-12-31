Án mạng 3 người tử vong ở Thanh Hóa: Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng kéo dài

Chiều 31/12, ông Lê Đình Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Sơn (tỉnh Thanh Hóa), cho biết sáng cùng ngày, địa phương và gia đình các nạn nhân đã tổ chức xong tang lễ cho 3 người tử vong trong vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Theo ông Phương, đây là vụ việc đặc biệt đau lòng, chưa từng xảy ra tại địa phương. Những ngày qua, chính quyền xã cùng cán bộ các thôn khẩn trương vào cuộc, thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, đồng thời trấn an dư luận.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Cũng theo vị lãnh đạo địa phương, sau khi sự việc xảy ra, ông cùng một số cán bộ phường có trao đổi sơ bộ với bà Nguyễn Thị Nga (SN 1977, trú tại thôn Hồng Phong 1, mẹ đẻ của chị A.). Qua trao đổi, bà Nga cho biết trước khi xảy ra án mạng, vợ chồng nghi phạm Dương Văn Khánh phát sinh mâu thuẫn kéo dài.

Ngoài mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân, giữa Khánh và vợ là chị V.T.N.A. (SN 2004) thường xuyên xảy ra cãi vã liên quan đến vấn đề tiền bạc. Theo bà Nga, Khánh bức xúc việc chi tiêu của vợ, thậm chí nghi ngờ vợ giấu tiền đưa về cho mẹ đẻ.

Từ những mâu thuẫn trên, quan hệ vợ chồng ngày càng căng thẳng, dẫn đến quyết định ly hôn.

Một người hàng xóm của bà Nga cũng cho biết do giận chồng, chị N.A. về nhà mẹ đẻ sinh sống, đợi ngày làm thủ tục ly hôn. Trước khi xảy ra vụ án, Dương Văn Khánh từng đến nhà xin lỗi, mong muốn vợ quay về nhưng không được chấp nhận.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, khoảng hơn 6h ngày 30/12, do không chấp nhận việc vợ đòi ly hôn, Dương Văn Khánh đi xe máy, mang theo dao đến nhà mẹ vợ, gây án khiến chị V.T.N.A. tử vong.

Căn nhà của bà Nga - nơi xảy ra vụ án (Ảnh: Thanh Tùng).

Sau đó, Khánh tiếp tục đến nhà anh trai của vợ tại tổ dân phố Nam Tiến, phường Ngọc Sơn. Thời điểm này, trong nhà có chị Đ.T.N. (SN 2001, chị dâu của vợ Khánh) và con trai là cháu Đ.X.M. (SN 2023) đang ngủ. Hai nạn nhân bị tấn công, bị thương nặng.

Nghe tiếng kêu cứu, người thân chạy vào thì đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên do vết thương quá nặng, cháu Đ.X.M. tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Khánh điều khiển xe máy đến Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực, cách hiện trường gần 20km, rồi rơi từ tầng cao xuống sân và tử vong tại chỗ.

Lãnh đạo phường Ngọc Sơn cho biết gia đình Khánh có hoàn cảnh khó khăn. Hàng ngày, Khánh đi làm công nhân, còn vợ làm phụ bếp ở một trường tư thục gần nhà và không có điều tiếng xấu ở địa phương. Sự việc xảy ra khiến nhiều người bất ngờ, bàng hoàng.

Sau khi án mạng xảy ra, lãnh đạo phường Ngọc Sơn đã thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ 50 triệu đồng đến gia đình nạn nhân.