Vì sao Tây Ninh lắp barie, kiểm soát người ra vào khu vực núi Bà Đen?

Ngày 26/1, lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh vừa chấp thuận đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc tăng cường quản lý, bảo vệ rừng và đảm bảo an ninh trật tự tại Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen.

Cáp treo lên khu vực đỉnh núi Bà Đen ở Tây Ninh

Động thái này đưa ra trong bối cảnh thời gian qua, đặc biệt là dịp cận Tết Nguyên đán, nhiều du khách tự ý leo núi Bà Đen dẫn đến đuối sức, lạc đường và mất nước. Nguyên nhân chủ yếu do du khách chưa chuẩn bị đầy đủ thể lực, nước uống và kỹ năng di chuyển, nhất là khi xuất phát muộn, gây nguy cơ mất an toàn tính mạng.

Theo đó, Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen có trách nhiệm tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống barie theo quy định. Việc kiểm soát này chỉ nhằm mục đích quản lý, không thu phí và không gây cản trở đến các hoạt động hợp pháp của người dân, du khách cũng như các tổ chức liên quan.

Đồng thời, đơn vị quản lý sẽ rà soát, công khai danh mục các nhóm người được phép ra vào khu vực rừng; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm rõ và chấp hành nghiêm túc.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng UBND phường Bình Minh hỗ trợ Ban Quản lý trong quá trình triển khai. Các vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền cần được báo cáo kịp thời để tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.