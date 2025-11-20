Hơn 300 cảnh sát đột kích 3 quán karaoke cho khách chơi ma túy ở Hà Nội

Ngày 20/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, đề nghị khởi tố 85 đối tượng trong chuyên án 225N.

Theo Cục C04, qua công tác nắm và rà soát tình hình, Cục phát hiện tại huyện Đan Phượng (cũ, TP Hà Nội) có 3 điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy có nhiều dấu hiệu phức tạp, gồm karaoke Quỳnh Trang (xã Hạ Mỗ); karaoke Mai Về (xã Thượng Mỗ) và karaoke Q5 (Thị trấn Phùng).

Các quán đều hoạt động trá hình, dù không còn hoạt động kinh doanh, song vẫn bí mật nhận khách đến để sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt có thời điểm có hàng trăm lượt khách đến để sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gây nhiều dư luận xấu, bức xúc trong quần chúng nhân dân trên địa bàn và quanh khu vực.

Ngày 22/4, Cục C04 báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, đề xuất xác lập chuyên án 225N.

Lúc 2h30 ngày 28/6, Cục C04 chủ trì, huy động tổng hơn 300 cán bộ chiến sĩ, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội chia thành nhiều mũi, tổ công tác đồng loạt kiểm tra 3 quán.

Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện 91 đối tượng có dấu hiệu sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có 83 người dương tính với ma túy,

Tổ công tác cũng thu giữ 3 khẩu súng, 25 viên đạn, 3 ô tô và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Đến nay, Cục C04 đã đề nghị khởi tố bị can đối với 85 đối tượng, trong đó có các đối tượng là chủ cơ sở, quản lý, nhân viên của 3 quán trên, về các tội Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm và Không tố giác tội phạm; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.