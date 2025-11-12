Huy động 100 cảnh sát đột kích công trường khai thác cát trái phép

Ngày 12/11, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, một nhóm khai thác cát trái phép có quy mô lớn trên sông Trà Khúc đã bị triệt phá. Có 8 đối tượng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Trước đó, trinh sát phát hiện ông Võ Quận (40 tuổi, trú tại phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi) cầm đầu nhóm khai thác cát trái phép với 30 thành viên. Đối tượng cầm đầu đã phân công người theo dõi, cảnh giới để kịp thời phát hiện sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Cảnh sát đột kích điểm khai thác cát trái phép trên sông Trà Khúc (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Trước tình hình đó, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế lập chuyên án để triệt phá.

Sau một quá trình theo dõi, Phòng Cảnh sát kinh tế huy động 100 cán bộ, chiến sĩ đột kích công trường khai thác cát trái phép.

Cảnh sát bắt quả tang 4 ghe hút cát đang hoạt động, 2 ô tô chở cát. Lần theo đường đi của xe chở cát, cảnh sát phát hiện 3 điểm chứa cát trái phép trên địa bàn phường Trương Quang Trọng.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, nhóm này bắt đầu hoạt động từ tháng 8. Mỗi đêm nhóm có thể khai thác 300m3 cát, trị giá khoảng 100 triệu đồng.