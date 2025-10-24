Đột kích 3 điểm làm giả 20.000 chai nước hoa Chanel, Dior ở TPHCM

Ngày 24/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây chuyên sản xuất, buôn bán nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng do Nguyễn Ngọc Thơ (40 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Phát triển Nguyên Hương, địa chỉ ở phường Tam Bình) và Trương Thị Mai Hiền (41 tuổi, vợ Thơ) cầm đầu.

Nguyễn Ngọc Thơ (áo trắng) điều hành đường dây sản xuất nước hoa giả (Ảnh: Thuận Thiên).

Trước đó, thực hiện quyết liệt mệnh lệnh, chỉ đạo của Bộ Công an về triển khai cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã lên kế hoạch để đấu tranh.

Theo cảnh sát, đầu năm 2024, Nguyễn Ngọc Thơ, nhận thấy có nhiều khách hàng có nhu cầu mua nước hoa nên ông ta tự học hỏi, tạo ra công thức pha chế nước hoa.

Số nước hoa được làm giả được cảnh sát thu hồi (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau đó, Thơ cùng vợ mua máy móc, nguyên vật liệu, hương liệu, công cụ và các vỏ chai nước hoa mang nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Yves Saint Laurent, Versace, Burberry, Dior... Cả hai thuê xưởng trên đường Cây Keo, phường Tam Bình, để người thân trong gia đình tổ chức sản xuất hàng giả.

Nhóm này thực hiện toàn bộ quy trình sản xuất, từ pha chế, chiết rót, in, dán tem nhãn, đóng gói đến tiêu thụ sản phẩm. Hàng giả được rao bán qua mạng xã hội và chuyển phát nhanh đến khách hàng ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Các đối tượng bị khởi tố trong đường dây (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi thời cơ chín muồi, ba tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đồng loạt khám xét ba địa điểm gồm văn phòng công ty, kho hàng và xưởng sản xuất. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ gần 20.000 chai nước hoa giả mang nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Yves Saint Laurent, Versace, Burberry, Dior... cùng nhiều hóa chất, cồn, hương liệu, máy tính, máy in, máy dập, tem và nhãn dùng để sản xuất hàng giả.

Theo điều tra ban đầu, nhóm này đã thu lợi bất chính hơn 15 tỷ đồng. Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 11 bị can để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, trốn thuế và các vi phạm pháp luật khác có liên quan.