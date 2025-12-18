Mở trung tâm dạy lái xe không phép ở TPHCM, giám đốc chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 18/12, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Võ Văn Hạt Tùng (36 tuổi, quê Đồng Tháp) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với bản án 18 năm tù đã tuyên trước đó, HĐXX buộc bị cáo chấp hành 30 năm tù.

Bị cáo Tùng tại tòa (Ảnh: Thỏ Mộc).

Theo hồ sơ, khoảng tháng 10/2017, Tùng cùng 2 người khác góp vốn mở Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe Thiên Tâm (phường 4, quận 8; nay là phường Chánh Hưng, TPHCM). Tùng góp 250 triệu đồng, chiếm 50% cổ phần, phụ trách tìm kiếm khách hàng, quản lý nhân sự và quảng cáo.

Do làm ăn thua lỗ, các bên phát sinh mâu thuẫn. Từ tháng 5/2018, Tùng trực tiếp điều hành trung tâm và cam kết tự chịu trách nhiệm lời, lỗ. Dù không có giấy phép kinh doanh, Tùng vẫn chỉ đạo nhân viên thu tiền của 80 học viên đăng ký học và thi bằng lái ô tô, sau đó chiếm đoạt 512,3 triệu đồng sử dụng cá nhân, khiến các học viên tố cáo.

Quá trình điều tra còn xác định, tháng 3/2018, Tùng thuê nhà tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức để mở văn phòng tư vấn, ghi danh đào tạo và sát hạch lái xe. Từ 17/3/2018 đến 3/11/2018, dù không có giấy phép, Tùng tiếp tục chỉ đạo thu tiền của 91 học viên với tổng số 617,7 triệu đồng rồi chiếm đoạt sử dụng cá nhân.