Những bữa cơm tại nhà "lãnh đạo cấp cao" giúp Thuận An trúng thầu

Ngày 8/9 - ngày đầu diễn ra phiên xét xử sơ thẩm cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và một số tỉnh, thành trên cả nước.

Tại tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tiến hành xét hỏi 29 bị cáo, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận các nội dung trong bản cáo trạng mà Viện kiểm sát đã công bố là đúng người, đúng tội.

Trúng thầu nhờ "quan hệ"

Gần 10 phút trả lời thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An khai rành rọt về mối quan hệ với cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái và với ông Phạm Thái Hà.

Hưng khai trình bày có quan hệ từ trước với cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái. Do đó khi nắm được thông tin UBND tỉnh Bắc Giang (cũ) sắp triển khai đấu thầu dự án trên, ông chủ Tập đoàn Thuận An đã chủ động liên lạc hẹn gặp ông Thái.

Sau đó Hưng gặp bị cáo Phạm Thái Hà và trình bày sắp sửa về Bắc Giang gặp ông Dương Văn Thái xin tham gia đấu thầu cầu Đồng Việt.

Một tuần sau, ông chủ Tập đoàn Thuận An đến tỉnh Bắc Giang và gặp ông Thái.

Trên đường đi, Hưng nhắn tin cho bị cáo Hà và bảo lúc nữa có ngồi với ông Thái và sẽ chuyển máy để Thái nói chuyện với "lãnh đạo". Song, lúc này ông Hà đang bận công việc nên bảo sẽ liên lạc trực tiếp hoặc thông qua thư ký của "lãnh đạo".

Trong lúc ngồi nói chuyện và đặt vấn đề, ông Thái đồng ý cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu.

Trên đường về, Hưng nhắn tin "khoe" với ông Hà về việc được Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang ủng hộ.

2 tuần sau, ông Dương Văn Thái nhờ Hưng tổ chức một buổi ăn cơm ở nhà "lãnh đạo cấp cao". Song, trong buổi ăn cơm này Hưng không biết ông Phạm Thái Hà có giới thiệu về Tập đoàn Thuận An hay không.

Nhưng sau này ông chủ Thuận An biết trong các lời khai, bị cáo Hà có giới thiệu về Tập đoàn Thuận An với cựu Bí thư Dương Văn Thái.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng tại tòa (Ảnh: P.A.).

Trong quá trình triển khai đấu thầu Tập đoàn Thuận An đã được UBND tỉnh Bắc Giang và Ban quản lý dự án tham gia tiếp cận hồ sơ, khảo sát hiện trường.

Theo lời khai của Nguyễn Duy Hưng, bị cáo còn gặp gỡ ông Nguyễn Văn Thạo, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Bắc Giang cũ để nhờ quan tâm, hỗ trợ.

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An trình bày quá trình thực hiện dự án cầu Đồng Việt có gặp ông Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) tại bữa cơm ở nhà "lãnh đạo cấp cao". Nhưng, trong lần gặp này, Hưng không đề cập gì đến công việc mà chỉ hỏi thăm tên tuổi.

Sau khi trúng thầu, ông chủ Tập đoàn Thuận An gặp và cảm ơn Lê Ô Pích 1 tỷ đồng.

Để có các khoản tiền chi "ngoài lề", Nguyễn Duy Hưng đã thu từ các đơn vị thành viên trong liên danh cũng như công ty con trong tập đoàn.

Theo cáo trạng, khoảng cuối tháng 12/2021, trong bữa cơm tối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tại nhà "lãnh đạo cấp cao" thời điểm đó, ông Hà giới thiệu Nguyễn Duy Hưng với ông Thái và nói Tập đoàn Thuận An là "đơn vị có năng lực, nhờ các anh quan tâm, xem xét cho tập đoàn này tham gia dự án cầu Đồng Việt".

Ông Thái nói "sẽ quan tâm".

Sau đó ông Hưng đã nhiều lần gặp gỡ ông Thái để xin chủ trương cho Thuận An được tham gia thi công dự án và được ông Thái đồng ý.

Nhận tiền tỷ mang đi ủng hộ

Khai về quá trình thâu tóm gói thầu tại dự án cầu Vĩnh Tuy 2 (Hà Nội), ông chủ Tập đoàn Thuận An trình bày có mối quan hệ với Phạm Hoàng Tuấn (Giám đốc Ban quản lý dự án Hà Nội) từ trước.

Do đó Hưng gặp trực tiếp ông Tuấn đề nghị được tạo điều kiện tham gia gói thầu tại dự án.

"Sau buổi ăn sáng tại nhà lãnh đạo cấp cao có cả anh Tuấn thì Tuấn biết bị cáo có mối quan hệ với lãnh đạo nên tạo điều kiện cho trúng thầu", Nguyễn Duy Hưng khai tại tòa.

Bị cáo Lê Ô Pích được dẫn giải đến phiên xét xử (Ảnh: Nam Hải).

Trình bày về việc nhận tiền "cơ chế" để Tập đoàn Thuận An trúng thầu dự án cầu Đồng Việt, bị cáo Nguyễn Văn Thạo, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Bắc Giang (cũ) cho biết vào tháng 3/2022, trong một lần gặp ông Dương Văn Thái, ông Thạo được thông tin tới đây sẽ xây dựng cầu Đồng Việt là dự án trọng điểm của tỉnh.

Trong khi nói chuyện, ông Thái gợi ý Tập đoàn Thuận An được "bác" trên Trung ương giới thiệu về, tạo điều kiện cho đơn vị thực hiện dự án.

Thời gian sau Nguyễn Duy Hưng đến gặp Thạo và đặt vấn đề về việc tạo điều kiện để Thuận An trúng thầu.

Khi bị truy vấn về việc có thỏa thuận để lại tỷ lệ % khi Tập đoàn Thuận An trúng thầu hay không?

Cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Bắc Giang trình bày, không có thỏa thuận gì nhưng Hưng nói khi thực hiện dự án sẽ trích lại "cơ chế" 3%.

Đối với số tiền % "cơ chế" này, Thạo ngầm hiểu là tiền trích lại của Tập đoàn Thuận An để bồi dưỡng cho anh em.

Thạo trực tiếp nhận tiền của Tập đoàn Thuận An từ Trần Anh Quang, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An; Nguyễn Khắc Mẫn, cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An,... Tổng số tiền mà bị cáo đã nhận từ tập đoàn này là 11 tỷ đồng.

Khi nhận số tiền trên, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Bắc Giang cũ chuyển cho Lê Ô Pích 3 tỷ đồng. 8 tỷ đồng còn lại Thạo sử dụng vào việc riêng và dùng một phần để ủng hộ.

Bị cáo Trần Viết Cương, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Tuyên Quang cho biết, khi Nguyễn Duy Hưng đến gặp đã giới thiệu về việc Tập đoàn Thuận An có ý định tham gia đấu thầu dự án số 26 và đề nghị bị cáo tạo điều kiện thuận lợi để Trung ương có cơ sở hỗ trợ nguồn vốn.

Lúc này, Hưng nói cần liên danh nhà thầu để chia sẻ rủi ro. Sau đó ông Cương trao đổi với nhân viên để tạo điều kiện cho Thuận An bằng cách yêu cầu nhân viên gửi bản dự toán gói thầu cho tập đoàn này.

Sau khi Thuận An nộp hồ sơ, Trần Viết Cương nhận thức được sai phạm nhưng vì quá áp lực với việc dự án phải được triển khai nên đã trao đổi để cho Thuận An đổi hồ sơ dự thầu.

Trong quá trình này, bị cáo Cương có nhận tổng số 12,5 tỷ đồng. Số tiền này được dùng để hỗ trợ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng và chi đối ngoại.

Hiện bị cáo đã nộp đủ toàn bộ số tiền 12,5 tỷ đồng.

Ngày 9/9, Hội đồng xét xử tiếp tục phần xét hỏi.