Chi tiết mức án đối với 29 bị cáo trong vụ Tập đoàn Thuận An

Sau hơn 10 ngày xét xử và nghị án chiều 18/9, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các tỉnh, thành trên cả nước.

1. Đối với tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội mức án 5 năm 6 tháng tù.

2. Tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang mức án 3 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tuyên án chiều 18/9 (Ảnh: P.A).

Với nhóm tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng HĐXX tuyên phạt bị cáo:

3. Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An 10 năm 6 tháng tù.

4. Trần Anh Quang, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An 7 năm tù.

5. Nguyễn Khắc Mẫn, cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An 4 năm tù.

6. Nguyễn Ngọc Hòa, cựu Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An 3 năm tù.

7. Hoàng Thị Lê Hạnh, cựu Trưởng phòng kế hoạch kế toán, Tập đoàn Thuận An 30 tháng tù.

8. Nguyễn Văn Thạo, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Bắc Giang 6 năm tù.

9. Đàm Văn Cường, cựu Phó giám đốc Ban quản lý dự án Bắc Giang, 4 năm 6 tháng tù.

10. Hoàng Thế Du, cựu Trưởng phòng quản lý dự án giám sát công trình giao thông 2, Ban quản lý dự án Bắc Giang cũ 3 năm tù.

11. Nguyễn Văn Toán, cựu Trưởng phòng kỹ thuật, tổng hợp, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang cũ 30 tháng tù.

12. Nguyễn Đức Tuấn, cựu cán bộ Phòng quản lý giám sát, Ban quản lý dự án Bắc Giang cũ 30 tháng tù.

13. Nguyễn Văn Lâm, cựu Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật và kiến trúc công trình giao thông 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

14. Trần Viết Cương, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Tuyên Quang 5 năm 6 tháng tù.

15. Lưu Xuân Hiếu, cựu Phó phòng điều hành dự án nước ngoài, Ban quản lý dự án Tuyên Quang 24 tháng tù treo.

16. Phạm Quang Giang, cựu cán bộ Phòng Tài chính kế toán, Ban quản lý dự án Tuyên Quang 24 tháng tù treo.

Bị cáo Phạm Thái Hà tại phiên tòa (Ảnh: P.A.).

17. Phạm Thanh Bình, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án tỉnh Quảng Ninh 4 năm tù.

18. Cao Ngọc Phúc, cựu Phó trưởng ban phụ trách điều hành dự án nhóm A, Ban quản lý dự án tỉnh Quảng Ninh 3 năm tù treo.

19. Võ Tá Thanh, cựu Trưởng phòng dự án 3, Ban quản lý dự án 4, Cục đường bộ Việt Nam 24 tháng tù treo.

20. Vương Đình Kiều, cựu cán bộ Ban quản lý dự án 6, Bộ Xây dựng; cựu Trưởng phòng kinh tế kế hoạch Ban quản lý dự án 4, Cục đường bộ Việt Nam 24 tháng tù treo.

21. Phạm Hoàng Tuấn, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Hà Nội, 4 năm 6 tháng tù.

22. Nguyễn Chí Cường, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Hà Nội 30 tháng tù.

23. Phạm Văn Duân, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Hà Nội, 4 năm tù.

24. Đỗ Đình Phan, cựu Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Hà Nội, 3 năm tù.

25. Trịnh Văn Thanh, cựu Phó trưởng phòng quản lý thực hiện dự án 2, Ban quản lý dự án Hà Nội 30 tháng tù.

26. Lê Văn Măng, cựu cán bộ phòng quản lý thực hiện dự án 2, Ban quản lý dự án Hà Nội 30 tháng tù.

27. Bùi Thanh Tuân, cựu Phó giám đốc Công ty cổ phần CFTD Sáng tạo 24 tháng tù treo.

28. Nguyễn Quang Huy, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án 4, Cục đường bộ Việt Nam 4 năm tù.

29. Vũ Hải Tùng, cựu Chi cục Trưởng quản lý xây dựng đường bộ, Cục đường bộ Việt Nam 3 năm tù.