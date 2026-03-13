Học sinh hỗn chiến trước cổng trường ở Lâm Đồng

Ngày 13/3, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ nhiều học sinh mang hung khí đuổi đánh nhau, gây náo loạn trước cổng trường.

Học sinh dùng hung khí lao vào đánh nhau ở Lâm Đồng (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Theo thông tin từ công an, do mâu thuẫn với Đ.D. (học sinh lớp 8) từ bình luận trên trang mạng xã hội, khoảng 15h ngày 12/3, V.B.L. rủ thêm 2 nam sinh khác cùng Trịnh Đình Kế (SN 2005, lao động tự do) đi tìm D. để nói chuyện.

Khi thấy D. đi bộ gần cổng trường học trên đường Nhà Chung, L. cùng một nam sinh trong nhóm chạy tới tấn công. Bị đánh, D. rút gậy ba khúc thủ sẵn trong cặp ra chống trả. L. sau đó cầm mã tấu đuổi D. để chém khiến khu vực trở nên náo loạn.

Trịnh Đình Kế bị lực lượng chức năng tạm giữ (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Nhận tin báo, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các cơ quan liên quan điều tra, truy xét, mời những người liên quan lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các học sinh nói trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Công an xác định, ngoài các học sinh nêu trên, Trịnh Đình Kế là người trực tiếp liên quan nên ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra, xử lý theo quy định.