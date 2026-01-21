Hai thanh niên cướp giật tài sản của du khách ở Đà Lạt bị bắt

Ngày 21/1, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Nguyễn Đình Phong (23 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng) và Phó Ngọc Thìn (22 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Đình Phong bị công an bắt giữ (Ảnh: Tiến Lê).

Thông tin điều tra ban đầu của cơ quan công an, sáng 20/1, Thìn điều khiển xe máy chở Phong qua nhiều con phố ở phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng để tìm người sơ hở, cướp tài sản. Khi hai đối tượng đến khu vực bờ hồ Xuân Hương, phát hiện hai du khách đang tham quan, chụp ảnh nên lên kế hoạch cướp. Tại đây, Phong áp sát, giật túi xách của du khách rồi lên xe máy Thìn đang đợi sẵn, tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc truy xét, điều tra vụ việc. Đến 14h30 cùng ngày, công an phát hiện Phong và Thìn đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt nên tiến hành bắt giữ.

Giá trị tài sản du khách bị Phong và Thìn cướp chưa được cơ quan công an tiết lộ.