Hoãn phiên xử vụ mỏ cát được đấu giá từ 1,2 tỷ lên 370 tỷ đồng

Ngày 22/1, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử vụ án vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, liên quan đến việc lập hồ sơ khống, thông đồng nâng giá mỏ cát từ 1,2 tỷ đồng lên hơn 370 tỷ đồng.

Các bị cáo trong vụ án gồm: Nguyễn Sĩ Khoa (52 tuổi), Đỗ Thị Lệ (37 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi), Trần Văn Bảy (51 tuổi), Lê Nguyễn Đông Quân (25 tuổi), cùng trú thành phố Đà Nẵng và Nguyễn Sỹ Minh Tiến (26 tuổi), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần MT Quảng Đà.

Hai bị cáo liên quan đến vụ án tại tòa (Ảnh: Cường Anh).

Theo hội đồng xét xử, bị cáo Tiến vắng mặt do sức khỏe không bảo đảm, có đơn xin hoãn phiên tòa kèm xác nhận nhập viện, nên tòa quyết định hoãn xét xử.

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần MT Quảng Đà được thành lập năm 2022, vốn điều lệ đăng ký 100 tỷ đồng, do Tiến làm Tổng giám đốc, nhưng thực tế mọi hoạt động do Nguyễn Sĩ Khoa điều hành. Tương tự, Công ty cổ phần Nông Sơn Farm được lập với vốn điều lệ đăng ký 150 tỷ đồng, hoạt động theo cùng phương thức.

Ngày 18/10/2024, Công ty đấu giá hợp danh Hòa Thuận tổ chức đấu giá quyền khai thác mỏ cát xây dựng ĐB2B (xã Điện Bàn Tây, tỉnh Quảng Nam (cũ) nay là thành phố Đà Nẵng) với giá khởi điểm hơn 1,2 tỷ đồng.

Kết quả, Công ty MT Quảng Đà trúng đấu giá với mức hơn 370 tỷ đồng, cao gấp hơn 306 lần giá khởi điểm.

Cơ quan chức năng cáo buộc, theo chỉ đạo của ông Khoa, các bị cáo đã thông đồng nâng giá trong phiên đấu giá. Trước đó, dù vốn chủ sở hữu thực tế của hai công ty chỉ khoảng 1 tỷ đồng, ông Khoa vẫn chỉ đạo lập hồ sơ kê khai bổ sung, nâng khống vốn góp để đủ điều kiện tham gia đấu giá.