Cựu Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam cùng thuộc cấp lĩnh án

Ngày 24/9, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Trương Hoàn Lạc (58 tuổi, trú tại phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) cùng 5 bị cáo khác, liên quan sai phạm tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam.

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2020 đến tháng 3/2023, ông Lạc thời điểm đó là Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam, đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ thanh quyết toán nhiên liệu cho ca nô công vụ.

Phiên tòa xét xử các bị cáo (Ảnh: Trạng Chi).

Tổng cộng, 319 chuyến công tác không có thật và 103 chuyến được kê khai thêm giờ hoạt động đã được đưa vào hồ sơ để rút tiền từ ngân sách.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Lạc, mỗi cá nhân được phân công làm việc tại cảng vụ tùy theo nhiệm vụ của mình, như ghi khống giờ hoạt động của ca nô, hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ...

Hai doanh nghiệp tư nhân kinh doanh xăng dầu cũng xuất hàng trăm hóa đơn khống theo yêu cầu của cảng vụ.

Tổng số tiền chênh lệch được rút ra là hơn 650 triệu đồng và sử dụng cho nhiều khoản chi nội bộ như lễ, Tết, thăm hỏi, từ thiện… theo yêu cầu từ lãnh đạo đơn vị.

Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp cáo buộc toàn bộ hành vi lập hồ sơ khống, hợp thức hóa đơn đều do Lạc chủ trương và trực tiếp điều hành.

Tòa đã tuyên phạt bị cáo Trương Hoàn Lạc 21 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng tội danh, 3 bị cáo khác nhận mức án 12-15 tháng tù.

Bên cạnh đó, bị cáo thuộc công ty xăng dầu L. bị phạt 450 triệu đồng, bị cáo thuộc công ty xăng dầu T. bị phạt 300 triệu đồng, cùng về tội Mua bán trái phép hóa đơn.