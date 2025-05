Hành trình 26 giờ trốn chạy của nghi phạm giết người ở Quảng Trị

Ngày 23/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang đấu tranh để làm rõ hành vi phạm tội của Võ Thế Hùng (SN 1982, trú tại thôn Tân Trại, xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

Hùng là nghi phạm dùng dao đâm hàng xóm là ông N.T.T. (SN 1962), khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Hùng đã bỏ trốn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã tóm gọn đối tượng.

Nghi phạm Võ Thế Hùng (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Trung tá Hồ Sỹ Đông, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết, sau khi bị công an bắt giữ vào lúc 13h ngày 22/5, đến tối cùng ngày, đối tượng Hùng đã được di lý đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị.

Theo Trung tá Đông, để bắt được nghi phạm, các trinh sát đã truy xét xuyên đêm, xuyên tỉnh, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Quá trình chạy trốn, Hùng liên tục thay đổi cách thức di chuyển, gây ra không ít khó khăn cho lực lượng công an.

Bước đầu, Hùng đã thừa nhận hành vi dùng dao đâm ông N.T.T. khiến nạn nhân tử vong, nguyên nhân do mâu thuẫn. Đối tượng khai nhận, sau khi gây án đã vứt lại hung khí, rời khỏi hiện trường.

Căn nhà của nạn nhân N.T.T., tại thôn Tân Trại, xã Vĩnh Giang (Ảnh: Nhật Anh).

Từ xã Vĩnh Giang, nghi phạm Hùng đã bắt xe ôm đến chợ Kênh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị rồi bắt xe buýt đến thành phố Huế. Tại đây, Hùng bán điện thoại tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Trãi, phường Tây Lộc để lấy tiền.

Tiếp đó, Hùng bắt xe ôm đến bến xe phía Nam thành phố Huế, lên xe khách vào Đà Nẵng. Khi đến bến xe Đà Nẵng, Hùng không tiếp tục bắt xe khách mà đi bộ và thuê grab hướng vào các tỉnh phía Nam.

Khoảng 13h ngày 22/5, khi đối tượng xuất hiện tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, lực lượng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam đã khống chế và bắt giữ thành công. Từ thời điểm gây án đến lúc Hùng bị bắt là 26 tiếng.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 10h30 ngày 21/5, chính quyền xã Vĩnh Giang nhận tin báo ông N.T.T. tử vong, nghi bị hàng xóm dùng hung khí tấn công. Cơ quan công an xác định, nghi phạm gây ra vụ án mạng là Võ Thế Hùng nên đã huy động các mũi trinh sát truy bắt đối tượng.

Lực lượng chức năng truy bắt nghi phạm giết người (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Liên quan đến nhân thân của nghi phạm Võ Thế Hùng, ông Phùng Thế Đạt, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Giang, cho hay, đối tượng sinh ra trong gia đình có hai anh em.

Hùng có vợ và một con, nhưng do những mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình nên vợ con đã bỏ đi nơi khác cách đây nhiều năm. Bố mẹ đối tượng cũng vì một số lý do thường xuyên vắng nhà.

Theo ông Đạt, Hùng không có công việc ổn định, từng làm công nhân ở nhiều nơi, cũng có giai đoạn đối tượng này đi làm thuê ở Lào. Theo nắm bắt ban đầu của địa phương, Hùng chưa có tiền án, tiền sự.

Một số người dân sống gần nhà của Hùng cho biết, đối tượng là người sống khép kín, ít khi tiếp xúc hay trò chuyện với bà con xung quanh.