Đã bắt được nghi phạm giết người tại Quảng Trị

Khoảng 13h30 ngày 22/5, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt được Võ Thế Hùng (SN 1982, trú thôn Tân Trại, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị).

Hùng là nghi phạm gây ra vụ án mạng tại thôn Tân Trại, xã Vĩnh Giang vào sáng 21/5.

Nghi phạm Võ Thế Hùng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại phường Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Cơ quan công an đang đấu tranh với đối tượng để làm rõ hành vi phạm tội.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 10h30 ngày 21/5, chính quyền xã Vĩnh Giang nhận tin báo ông N.T.T. (SN 1962, trú tại thôn Tân Trại) tử vong, nghi bị hàng xóm dùng hung khí tấn công.

Hùng là nghi phạm dùng dao đâm ông N.T.T. (SN 1962, trú thôn Tân Trại) tử vong (Ảnh: Nhật Anh).

Theo cơ quan công an, nghi phạm gây ra vụ án mạng là Võ Thế Hùng. Đối tượng này đã dùng dao đâm vào vùng ngực ông N.T.T. khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, đối tượng Hùng đã rời khỏi hiện trường.

Trong đêm 21/5, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát cùng lực lượng địa phương đã được huy động, với sự hỗ trợ của người dân, bủa vây khắp các cánh rừng, ngõ hẻm ở xã Vĩnh Giang và địa bàn lân cận nhằm truy bắt nghi phạm giết người.

Thông tin ban đầu cho hay, trước lúc tử vong, ông T. có trao đổi với Võ Thế Hùng về việc nhân viên điện lực đến thu tiền nhưng người này thường xuyên vắng nhà. Nghi vấn hai bên sau đó có lời qua tiếng lại.