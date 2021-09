Công an An Giang bắt được cặp vợ chồng trốn truy nã

Dân trí Lực lượng công an tỉnh An Giang vừa bắt được cặp vợ chồng trốn lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản và vận chuyển hàng trái phép qua biên giới.

Ngày 10/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh, bắt và di lý đối tượng Lê Trịnh Thị Hồng Liên (26 tuổi, trú tại xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), từ Bà Rịa - Vũng Tàu về tới địa phương.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 9h ngày 15/6/2017, trong lúc làm thuê tại một quán nhậu ở phường Vĩnh Mỹ (TP Châu Đốc, An Giang), Liên lẻn vào phòng của chủ quán lấy trộm số tiền 18,9 triệu đồng.

Sau khi tiêu xài hết số tiền trên và thấy sự việc đã bị bại lộ, Liên đến cơ quan công an đầu thú.

Đối tượng Lê Trịnh Thị Hồng Liên được dẫn giải về An Giang (Ảnh: Tiến Tầm).

Ngày 18/12/2017, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Châu Đốc tuyên phạt Liên 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Trong thời gian được hoãn chấp hành án do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Liên bỏ trốn khỏi địa phương.

Căn cứ đề nghị của Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP Châu Đốc, ngày 11/8/2020, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Liên.

Sau thời gian truy bắt, ngày 9/9, Liên bị cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang bắt giữ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khi đang lẩn trốn cùng chồng là Trần Văn Sang Em (29 tuổi, trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) và 2 con nhỏ.

Thượng tá Dương Thái Hải, Trưởng phòng Cảnh sát THAHS và HTTP Công an tỉnh An Giang trao tiền và gạo cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu cho ông Trịnh Công Cường (Ảnh: Tiến Tầm).

Được biết, Sang Em cũng là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp truy nã về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Sau đó, Sang Em được bàn giao cho Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục xử lý theo quy định.

Ngay sau khi đưa Liên cùng 2 con nhỏ về đến An Giang, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh, bàn giao 2 cháu nhỏ cho ông Trịnh Công Cường (ông ngoại 2 cháu) chăm sóc.

Trước gia cảnh khó khăn của ông Cường, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang và Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh đã hỗ trợ gia đình ông Cường 3 triệu đồng cùng 50kg gạo. Đồng thời, hỗ trợ xe đưa 3 ông cháu về đến địa phương.

Nguyễn Hành