Đề nghị công nhận liệt sỹ đối với Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh
(Dân trí) - Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn tất đề nghị công nhận liệt sỹ với Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã anh dũng hy sinh khi thực thi nhiệm vụ.
Sáng 9/9, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn tất thủ tục, đề nghị công nhận liệt sỹ và truy thăng cấp bậc hàm đối với Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Nhiều đoàn thể của Công an tỉnh Đắk Lắk đã đến động viên, chia buồn và hỗ trợ gia đình Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh trong việc mai táng.
Theo lãnh đạo UBND xã Xuân Lộc, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh công tác tại Công an xã Xuân Lộc từ năm 2020. Sau sáp nhập, xã Xuân Lộc và Xuân Hải sắp xếp thành xã Xuân Lộc, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh được phân công giữ chức Phó tổ trưởng Tổ phòng, chống tội phạm Công an xã Xuân Lộc.
Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh hy sinh khi mới 36 tuổi, để lại người vợ 26 tuổi cùng con trai nhỏ 3 tuổi. "Vợ của Thiếu tá Cánh đang mang thai con thứ 2 được khoảng 8 tháng. Nỗi đau mất mát cho gia đình là quá lớn", lãnh đạo UBND xã Xuân Lộc chia sẻ.
Như Dân trí thông tin, sáng 8/9, Công an xã Xuân Lộc thành lập tổ công tác gồm 5 cán bộ, trong đó có Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh trực tiếp xuống địa bàn để mời đối tượng Nguyễn Văn Ty (30 tuổi, trú tại thôn 4, xã Xuân Lộc) về trụ sở làm việc. Đối tượng Ty được xác định có hành vi cố ý gây thương tích cho chị dâu của mình.
Thấy tổ công tác đến gần khu vực nhà, Ty liền bỏ chạy vào rừng keo và bị lực lượng công an truy đuổi.
Quá trình truy đuổi đối tượng, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh bị Nguyễn Văn Ty rút dao chống trả, đâm nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong.
Sau khi gây án, Ty chạy về nhà riêng cầm dao cố thủ trong phòng tắm và lực lượng chức năng phải bắn đạn cao su, xông vào vây bắt.
Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Văn Ty đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.