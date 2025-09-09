Đề nghị công nhận liệt sỹ đối với Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh

Sáng 9/9, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn tất thủ tục, đề nghị công nhận liệt sỹ và truy thăng cấp bậc hàm đối với Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Nhiều đoàn thể của Công an tỉnh Đắk Lắk đã đến động viên, chia buồn và hỗ trợ gia đình Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh trong việc mai táng.

Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh hy sinh khi làm nhiệm vụ (Ảnh: Báo Công an nhân dân).

Theo lãnh đạo UBND xã Xuân Lộc, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh công tác tại Công an xã Xuân Lộc từ năm 2020. Sau sáp nhập, xã Xuân Lộc và Xuân Hải sắp xếp thành xã Xuân Lộc, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh được phân công giữ chức Phó tổ trưởng Tổ phòng, chống tội phạm Công an xã Xuân Lộc.

Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh hy sinh khi mới 36 tuổi, để lại người vợ 26 tuổi cùng con trai nhỏ 3 tuổi. "Vợ của Thiếu tá Cánh đang mang thai con thứ 2 được khoảng 8 tháng. Nỗi đau mất mát cho gia đình là quá lớn", lãnh đạo UBND xã Xuân Lộc chia sẻ.

Đối tượng Nguyễn Văn Ty cầm dao cố thủ trong nhà sau khi đâm Thiếu tá Cánh tử vong (Ảnh: Cắt từ clip).

Như Dân trí thông tin, sáng 8/9, Công an xã Xuân Lộc thành lập tổ công tác gồm 5 cán bộ, trong đó có Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh trực tiếp xuống địa bàn để mời đối tượng Nguyễn Văn Ty (30 tuổi, trú tại thôn 4, xã Xuân Lộc) về trụ sở làm việc. Đối tượng Ty được xác định có hành vi cố ý gây thương tích cho chị dâu của mình.

Thấy tổ công tác đến gần khu vực nhà, Ty liền bỏ chạy vào rừng keo và bị lực lượng công an truy đuổi.

Đối tượng Nguyễn Văn Ty bị bắt giữ (Ảnh: Minh Nguyễn).

Quá trình truy đuổi đối tượng, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh bị Nguyễn Văn Ty rút dao chống trả, đâm nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Ty chạy về nhà riêng cầm dao cố thủ trong phòng tắm và lực lượng chức năng phải bắn đạn cao su, xông vào vây bắt.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Văn Ty đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.