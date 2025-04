Bắt giữ 2 vợ chồng liên quan tên tội phạm ma túy Bùi Đình Khánh

Ngày 24/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Ninh truy xét, bắt giữ thành công 2 đối tượng có liên quan đến chuyên án mua bán trái phép chất ma túy do Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá.

Nguyễn Văn Linh (bìa phải) cùng vợ bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể, mở rộng chuyên án Bùi Đình Khánh, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện 2 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Văn Linh (SN 1989, quê Vĩnh Phúc), là đối tượng có liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; Ngô Thị Hoan (vợ Linh, SN 1988, quê Phú Thọ), là đối tượng có liên quan tới việc bàn bạc giúp đối tượng Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau khi gây án.

Theo cảnh sát, Khánh là đối tượng trong nhóm tội phạm ma túy đã nổ súng chống trả khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh.

Nhận được thông tin đề nghị phối hợp của Công an tỉnh Quảng Ninh, ngay trong đêm 22/4, Công an tỉnh Lào Cai đã huy động hàng chục cán bộ chiến sỹ các phòng nghiệp vụ, công an các xã, phường, thị trấn tổ chức xác minh, truy xét, bắt giữ đôi vợ chồng trên.

Lực lượng trinh sát nhanh chóng xác định các đối tượng đang trên đường di chuyển trên quốc lộ 70 theo hướng đi thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng và đã tổ chức truy xét, bắt giữ thành công Nguyễn Văn Linh và Ngô Thị Hoan.

Trong ngày 23/4, Công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó vào đêm 17/4, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức vây bắt nhóm đối tượng này tại khu vực trạm thu phí Đại Yên (Hạ Long, Quảng Ninh) vào cao tốc Hạ Long - Vân Đồn.

Khi bị truy bắt, nhóm đối tượng đã dùng súng AK bắn trả lực lượng chức năng, khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải - cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh - hy sinh.

Tại hiện trường, công an đã bắt giữ các đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Đằng (58 tuổi, trú tại TP Hạ Long), Hà Thương Hải (31 tuổi, trú tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ), Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông (cùng 31 tuổi, trú tại huyện Tân Sơn, Phú Thọ). Tang vật thu giữ gồm 16 bánh heroin, 2 khẩu súng quân dụng, 1 quả lựu đạn, 3 ô tô và nhiều tang chứng liên quan khác.

Ngay sau khi xác định Bùi Đình Khánh bỏ trốn, ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với đối tượng này. Trước tính chất nguy hiểm của Khánh, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cùng công an cơ sở triển khai đồng bộ các biện pháp truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến tối 18/4, Công an Thanh Hóa đã phát hiện và bắt giữ Bùi Đình Khánh khi hắn đang dừng chân tại một điểm đón xe khách tại phường Đông Hải.