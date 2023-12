Hai vợ chồng chịu án oan khởi kiện đòi bồi thường hơn 28 tỷ đồng

Ngày 8/12, ông Nguyễn Văn Võ (trú xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) cho biết đã nộp đơn khởi kiện, yêu cầu TAND huyện Tuy Đức bồi thường thiệt hại do oan sai theo Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

Theo nội dung vụ kiện, năm 2018, ông Võ bị khởi tố, bắt tạm giam 215 ngày, cấm đi khỏi nơi cư trú 390 ngày. Bà Nguyễn Thị Thưởng (vợ ông Võ) bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú 605 ngày.

Sau đó, TAND huyện Tuy Đức tuyên phạt ông Võ 2 năm tù, bà Thưởng 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Năm 2019, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa phúc thẩm vụ án và trả hồ sơ, đề nghị điều tra lại.

Năm 2020, do không tìm được chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của ông Võ bà Thưởng, Công an huyện Tuy Đức đã ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án, quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với vợ chồng ông Võ.

Ông Nguyễn Văn Võ bị kết án oan 2 năm tù, tuy nhiên sau đó được minh oan và được TAND huyện Tuy Đức công khai xin lỗi (Ảnh: Đặng Dương).

Sau khi được công khai xin lỗi, giữa gia đình ông Võ và TAND huyện Tuy Đức đã có 2 lần làm việc để thỏa thuận bồi thường nhưng không tìm được mức bồi thường chung.

TAND huyện Tuy Đức đề xuất mức bồi thường 398 triệu đồng nhưng gia đình ông Võ yêu cầu bồi thường tổng cộng hơn 28,6 tỷ đồng.

Trước đó, Dân trí đã thông tin, tại buổi thương lượng bồi thường lần thứ nhất vào ngày 10/10, vợ chồng ông Võ yêu cầu bồi thường 28,6 tỷ đồng nhưng TAND huyện Tuy Đức đề xuất bồi thường 270 triệu đồng.

Ngày 10/11, TAND huyện Tuy Đức tổ chức buổi thương lượng lần thứ 2 và đề xuất bồi thường hơn 398 triệu đồng nhưng vợ chồng ông Võ không đồng ý.