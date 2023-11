Vợ chồng bị kết án oan ở Đắk Nông yêu cầu bồi thường 28 tỷ đồng

Chị Nguyễn Thị Thi (trú huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) cho biết chiều 10/11, TAND huyện Tuy Đức đã tổ chức buổi thương lượng bồi thường cho ông Nguyễn Văn Võ (SN 1963) và bà Nguyễn Thị Thưởng (SN 1962, ông Võ và bà Thưởng là bố mẹ của chị Thi).

Theo chị Thi, đây là buổi làm việc lần thứ 2 liên quan đến vấn đề thương lượng bồi thường giữa TAND huyện Tuy Đức và bố mẹ chị. Lần thương lượng thứ nhất, giữa 2 bên không tìm được tiếng nói chung.

"Gia đình vẫn giữ nguyên quan điểm yêu cầu bồi thường đúng với những thiệt hại mà bố mẹ tôi đã gặp phải trong suốt những năm bị kết án oan. Hơn 3 năm qua, sự việc vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm nên chúng tôi cũng rất mệt mỏi", chị Thi nói.

Vợ chồng ông Võ, bà Thưởng trong ngày được công khai xin lỗi năm 2020 (Ảnh: Đặng Dương).

Trước đó, ngày 10/10, TAND huyện Tuy Đức đã tổ chức buổi thương lượng bồi thường cho vợ chồng ông Võ.

Tại đây, ông Võ cho biết từ khi bị bắt giam đến nay đã gần 6 năm, gia đình ông không chỉ thiệt hại về tài sản mà sức khỏe, tinh thần của vợ chồng, con cháu đều bị tác động tiêu cực.

Tại buổi thương lượng, ông Võ cho rằng việc tòa không chấp nhận định giá tài sản và bồi thường là vi phạm Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Bên cạnh đó, ông Võ cho rằng việc đưa ra mức bồi thường thiệt hại về tinh thần do bị oan sai nhưng lại áp dụng Bộ luật Dân sự để tính mức bồi thường không quá 10 tháng lương cơ sở sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho vợ chồng ông.

Tại buổi làm việc này, vợ chồng ông Võ đã giảm số tiền yêu cầu bồi thường xuống còn tổng cộng hơn 28,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đại diện TAND huyện Tuy Đức cho rằng các tài liệu, chứng cứ chưa đủ để đề xuất nâng mức bồi thường, giữ nguyên quan điểm bồi thường tổng cộng 270 triệu đồng cho vợ chồng ông Võ.

Theo nội dung vụ án, năm 2008, vợ chồng ông Võ sang nhượng cho bà Đoàn Thị Huệ và Vũ Thị Hằng 400m2 đất với giá 100 triệu đồng, giao dịch bằng giấy viết tay.

Đến năm 2016, bà Huệ yêu cầu vợ chồng ông Võ làm thủ tục chuyển nhượng diện tích đất trên cho một người lạ nên vợ chồng ông không đồng ý chuyển nhượng. Vì lý do này, bà Huệ đã khởi kiện dân sự vợ chồng ông Võ.

TAND huyện Tuy Đức cho rằng, ông Võ và bà Thưởng có dấu hiệu phạm tội hình sự. Ngày 11/4/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức ban hành quyết định khởi tố vụ án về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và các quyết định khởi tố bị can đối với vợ chồng ông Võ.

Sau 3 năm kể từ ngày được xin lỗi công khai, vợ chồng ông Thưởng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm vấn đề đền bù (Ảnh: Đặng Dương).

Ngày 4/10/2018, TAND huyện Tuy Đức mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt ông Võ, bà Thưởng 2 năm tù.

Ngày 4/1/2019, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án và tuyên hủy toàn bộ bản án, điều tra lại.

Sau gần 9 tháng điều tra lại, do không tìm được chứng cứ chứng minh được hành vi phạm tội, Công an huyện Tuy Đức đã ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án, quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với vợ chồng ông Võ.

Sáng 5/6/2020, TAND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã tổ chức buổi lễ công khai xin lỗi, phục hồi danh dự đối với ông Nguyễn Văn Võ và bà Nguyễn Thị Thưởng (trú thôn 3, xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức).