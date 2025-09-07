Hà Nội siết chặt kiểm tra thị trường dịp Trung thu, bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Đây là hoạt động thường niên nhưng được thực hiện quyết liệt hơn trong năm nay, với mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng, ngăn chặn hàng giả, hàng nhái và sản phẩm kém chất lượng thâm nhập thị trường.

Triển khai kế hoạch kiểm tra toàn diện

Những ngày qua, các đội quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm. Ngày 14/8, Đội QLTT số 8 kiểm tra Công ty TNHH Kinh doanh và sản xuất Thuận Lợi (xã Phù Đổng, Gia Lâm), phát hiện doanh nghiệp này kinh doanh 5.816 sản phẩm đồ chơi trẻ em không hóa đơn, chứng từ, trị giá hơn 27 triệu đồng. Công ty còn vi phạm khi không thông báo địa điểm kinh doanh theo quy định.

Cùng ngày, Đội QLTT số 10 phối hợp Công an xã Quang Minh (Mê Linh) kiểm tra xe tải chở 1.150kg mỡ và 1.020kg da bò đã bốc mùi hôi thối. Chủ hàng, ông Đỗ Văn Lục (trú tại Phú Thọ), khai nhận đang vận chuyển số hàng này về Hà Nội tiêu thụ. Lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính 8 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ lô hàng.

Đội QLTT số 2 phát hiện, thu giữ 199 hộp hồng táo nhập lậu tại phường Hồng Hà. Vào ngày 6/8 (Ảnh: QLTT Hà Nội).

Trước đó, ngày 6/8, Đội QLTT số 2 phối hợp Công an phường Hồng Hà kiểm tra cơ sở kinh doanh trái cây tại quận Hoàn Kiếm, phát hiện 199 hộp hồng táo nhập lậu (hơn 250kg), trị giá gần 20 triệu đồng. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ và chưa đăng ký hộ kinh doanh.

Các vụ việc cho thấy nguy cơ hàng lậu, hàng kém chất lượng trà trộn vào thị trường dịp Trung thu là rất lớn, đòi hỏi cơ quan chức năng tăng cường giám sát liên tục.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 234/KH-UBND, triển khai từ 15/8 đến 10/10 tại 126 xã, phường. Kế hoạch tập trung vào kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ pháp luật an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, bánh kẹo, nước giải khát và nguyên liệu chế biến. Trước đó, từ tháng 4, thành phố cũng đã triển khai Chuyên đề 102/KH-UBND về tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các làng nghề sản xuất bánh kẹo.

Ông Dương Mạnh Hùng - Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội - cho biết, lực lượng QLTT được chỉ đạo tập trung kiểm tra những mặt hàng tiêu thụ cao trong dịp Trung thu, đặc biệt là bánh Trung thu. Các đội nghiệp vụ sẽ phối hợp kiểm tra từ siêu thị, trung tâm thương mại tới hộ kinh doanh nhỏ lẻ, xử lý nghiêm hàng giả, hàng cấm và vi phạm an toàn thực phẩm. “Chúng tôi kiên quyết không để hình thành các điểm nóng, đồng thời kết hợp tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cả người sản xuất và kinh doanh”, ông Hùng khẳng định.

Tiêu dùng thông minh là “lá chắn” bảo vệ sức khỏe

Bà Nguyễn Kiều Oanh - Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội - nhấn mạnh: Bánh Trung thu là sản phẩm đặc thù, nếu để hàng kém chất lượng, hàng giả, không rõ nguồn gốc lưu thông sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe cộng đồng. Do đó, việc kiểm tra, giám sát phải đồng bộ, thường xuyên, nhất là trong cao điểm từ nay đến rằm tháng Tám.

Theo bà Oanh, sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Công Thương, lực lượng QLTT và các đơn vị liên quan sẽ là yếu tố quyết định để bảo đảm một mùa Trung thu an toàn.

Theo quy định, các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu phải chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu, nhãn mác đầy đủ, hạn sử dụng hợp lệ và công bố tiêu chuẩn sản phẩm. Các đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tập trung hậu kiểm việc tuân thủ chất lượng, điều kiện vệ sinh, ghi nhãn và quảng cáo sản phẩm. Doanh nghiệp cũng phải ký cam kết trách nhiệm về an toàn thực phẩm.

Ngoài kiểm tra trực tiếp, lực lượng QLTT đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân lựa chọn sản phẩm tại các cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại uy tín. Thành phố đồng thời mở rộng giám sát sang các kênh bán hàng trực tuyến - nơi hàng giả, hàng nhái dễ trà trộn. Các vi phạm trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm và công khai.

Song song đó, nhiều chương trình tuyên truyền trực tiếp được triển khai tới cơ sở sản xuất, nhắc nhở về điều kiện vệ sinh, nguồn gốc nguyên liệu và bảo quản sản phẩm. Người tiêu dùng được khuyến cáo cảnh giác với sản phẩm có giá rẻ bất thường, bao bì thiếu thông tin, dấu hiệu ẩm mốc hoặc quá hạn sử dụng.

Cơ quan chức năng khuyến nghị, để bảo vệ sức khỏe, người dân nên mua bánh Trung thu tại địa chỉ uy tín được công bố chính thức, kiểm tra kỹ bao bì, hạn sử dụng, tên nhà sản xuất và hướng dẫn bảo quản. Tuyệt đối không sử dụng sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu bất thường. Ý thức tiêu dùng an toàn sẽ là lá chắn quan trọng góp phần đẩy lùi hàng gian, hàng kém chất lượng.

Minh Châu