Khởi tố nguyên lãnh đạo công ty bất động sản ở Hải Phòng

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã tập trung điều tra sau khi tiếp nhận đơn tố giác về dấu hiệu lừa đảo tại dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh cũ.

Kết quả cho thấy Trần Huy Cường, 52 tuổi, khi là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên đã mang hàng trăm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thế chấp ngân hàng hoặc chuyển nhượng để trả nợ. Tổng dư nợ của Cường tại các ngân hàng lên tới khoảng 910 tỷ đồng.

Trần Huy Cường và Phạm Thị Thu Thảo (Ảnh: Công an cung cấp).

Các hộ dân mua đất từ công ty này đã nộp hơn 85,6 tỷ đồng cho các lô đất bị Cường thế chấp. Ngày 24/7, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Cường về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, Cường còn vay tiền của nhiều cá nhân để đáo hạn ngân hàng, trong đó có Phạm Thị Thu Thảo, 40 tuổi, trú tại Hải Phòng. Từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2025, Thảo nhiều lần cho Cường vay với lãi suất 73-146% một năm, tổng số tiền hơn 316 tỷ đồng.

Cường đã trả hơn 220 tỷ đồng tiền gốc, gần 48 tỷ đồng tiền lãi, nhưng vẫn còn nợ Thảo hơn 96 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định Thảo thu lợi bất chính hơn 10,6 tỷ đồng từ hoạt động cho vay lãi nặng.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc, cảnh sát phát hiện Thảo và đồng phạm còn cho nhiều cá nhân, tổ chức khác vay nặng lãi với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam Thảo theo Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Công an Hải Phòng đề nghị những ai là bị hại trong vụ án liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT tại số 4 Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, điện thoại 0692.785.462 để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.