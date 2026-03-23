Hai nhóm thanh niên hỗn chiến lúc rạng sáng, 4 người bị thương

Theo Công an Hải Phòng, khoảng 2h15 ngày 22/3, tại đường An Bình, đoạn ngã ba giao với đường Lê Duẩn (phường Kiến An), hai nhóm nam thanh niên xảy ra xô xát. Các đối tượng sử dụng nhiều vật dụng như điếu cày, vỏ chai thủy tinh, viên gạch, mũ bảo hiểm để tấn công nhau.

Hậu quả, 4 nam thanh niên trong hai nhóm bị thương.

Các đối tượng bị triệu tập (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau khi nhận tin báo, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, đã chỉ đạo Công an phường Kiến An phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra.

Đến nay, lực lượng chức năng đã triệu tập 20 đối tượng liên quan, tiếp tục xác minh và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo Công an thành phố cũng yêu cầu Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an cấp xã kiên quyết ngăn chặn, xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển phương tiện gây mất an ninh trật tự, nhất là trên tuyến Nguyễn Lương Bằng qua các phường Lê Thanh Nghị, Tứ Minh.