Ngăn chặn hai nhóm thanh niên hẹn đánh nhau trong đêm ở Hải Phòng

Theo Công an Hải Phòng, đêm 20/3 và rạng sáng 21/3, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, lực lượng HP22 cùng các tổ liên phường, liên xã đồng loạt ra quân, tăng cường phòng ngừa, trấn áp tội phạm đường phố.

Lực lượng HP22 – Công an phường Gia Viên kiên quyết ngăn chặn 2 nhóm thanh thiếu niên đánh nhau (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong quá trình tuần tra, Phòng Cảnh sát cơ động phát hiện hai thanh niên H.H.L. (SN 2007) và N.T.A. (SN 2010), cùng trú tại phường Tân Hưng, điều khiển xe máy không biển kiểm soát, không mang giấy tờ tùy thân, không có giấy phép lái xe và đăng ký xe. Lực lượng chức năng đã bàn giao hai người cho Công an phường Lê Thanh Nghị để xác minh, xử lý.

Khoảng 21h30 ngày 20/3, lực lượng HP22 Công an phường Gia Viên phát hiện, ngăn chặn kịp thời hai nhóm thanh niên, mỗi nhóm khoảng 6 người, độ tuổi từ 18 đến 20, hẹn đánh nhau trên đường Lê Quang Đạo. Các đối tượng được đưa về trụ sở công an phường để xử lý theo quy định.

Thời gian tới, lực lượng HP22 tiếp tục triển khai chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố, đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đường phố, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.