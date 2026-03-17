12 thanh niên bị tạm giữ sau vụ đuổi đánh nhau lúc rạng sáng ở Hải Phòng

Theo Công an Hải Phòng, khoảng 4h ngày 16/3, đơn vị nhận tin báo về việc nhiều người đi xe máy đuổi đánh nhau, ném chai thủy tinh trên đường Bùi Viện. Lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo lực lượng nhanh chóng có mặt, xử lý tình hình.

Công an phường An Biên đưa các đối tượng về trụ sở làm việc (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Tại khu vực trước nhà xưởng đá Sơn Chính, tổ dân phố 20, phường An Biên, Công an phường An Biên bắt quả tang hai nhóm với 15 người đang tụ tập chửi bới, rượt đuổi và đánh nhau. Các đối tượng có độ tuổi từ 16 đến 22, trong đó nhỏ nhất sinh năm 2010.

Lực lượng chức năng đã đưa toàn bộ những người liên quan về trụ sở để làm việc, điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra quyết định tạm giữ hình sự 12 người, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em, tránh bị lôi kéo tham gia các nhóm gây mất an ninh trật tự.